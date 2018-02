Amazon apre le porte ai visitatori | già al completo le date di questo mese e del prossimo

Amazon - Calenda : 'Braccialetto apre verso cose inaccettabili' : "Consentire di far mettere sul corpo di un dipendente un oggetto che, tra le altre cose, trasmette informazioni vuol dire aprire una porta verso cose che personalmente ritengo inaccettabili". Lo ha ...

Amazon GO : apre al pubblico il primo supermercato senza casse : Con il suo portale di shopping online, il colosso Amazon è riuscito a cambiare le abitudini dei consumatori di mezzo mondo, permettendo di accedere ad una piattaforma che offre una grande selezione di prodotti con prezzi competitivi, con la certezza di poter contare su una consegna rapida. E se da un lato l’obiettivo del colosso guidato da Jeff Bezos continua ad essere quello di diversificare il suo business, puntando su altri settori che ...

Amazon Go apre le porte a Seattle Video : Ad un anno di distanza dalla presentazione del concept, con forti ritardi ed il conseguente fermento per quella che sembra essere una vera e propria rivoluzione del concetto di spesa, Amazon Go [Video] ha aperto ieri, lunedì 22 gennaio 2018, le porte ai cittadini di Seattle, stato di Washington, il supermercato della societa' di Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo. Concept Revolution Dopo i primi test effettuati dai dipendenti del colosso ...

Amazon Go è un supermercato dove fai la spesa e non passi alla cassa. Apre oggi : Nel market del futuro non ci sono file o cassieri, e il cliente può riempire il proprio cestello e andarsene senza doversi preoccupare del pagamento, al quale pensa l’intelligenza artificiale incaricata di gestire il negozio. Il market del futuro Apre oggi a Seattle e si chiama Amazon Go, ultima scommessa dell’azienda leader nel campo dell’e-commerce. In realtà il progetto è vecchio di un anno, quando ...

Apre ufficialmente Amazon Go - il primo Store Fisico con “personale” digitale : Il futuro si sta sempre più avvicinando a noi. Amazon Apre il suo negozio Fisico Amazon Go a Seattle senza personale Fisico ma solo telecamere e sistemi di riconoscimento. L’avventura di Amazon con la realtà aumentata sta toccando livelli inaspettati. Se prima gli esperimenti coi droni nell’invio di pacchi leggeri poteva sembrarci una cosa simpatica ma molto “beta”, la notizia di oggi scioccherà un po’ tutti. Già, ...

Amazon apre il primo supermercato senza cassieri : ecco come funzionerà : Amazon ha aperto il suo primo negozio ‘Amazon Go’ nello stato di Washington, nella città di Seattle. Il nuovo supermercato, tutto tecnologico, permetterà ai suoi clienti di fare la spesa in un modo estremamente nuovo. Infatti sarà possibile prendere la merce e uscire senza la consueta fila alle casse per pagare il conto della propria spesa. Amazon Go: il supermercato dove non si paga alle casse Il nuovo store di Amazon è grande più di 150 metri ...

Usa - Amazon apre il primo supermercato senza casse : usa sensori e intelligenza artificiale : A Seattle apre il primo supermercato “senza casse” di Amazon. Si chiama Amazon Go e i cassieri sono stati sostituiti da un sofisticato sistema di videocamere, sensori e intelligenza artificiale che osserva cosa i clienti mettono o tolgono dalla loro spesa, addebitando sul loro account Amazon il conto quanto lasciano il negozio. L’apertura era prevista a inizio 2017, ma a marzo scorso la compagnia l’aveva sospesa. Secondo ...

Amazon Go - apre a Seattle il primo negozio senza casse : Seattle, 22 gennaio 2018 - Con un anno di ritardo e 5 di test, apre oggi a Seattle, Amazon Go , il nuovo negozio della società di Jeff Bezos , completamente ' senza casse' . Al posto dei cassieri, il ...

Amazon Go - apre a Seattle il primo supermercato senza casse - file e soldi : Addio cassieri, addio file. E arrivederci stress. apre a Seattle Amazon Go, il primo negozio dove non si paga (fisicamente). I clienti possono infatti scaricare l’app collegata al proprio account Amazon (che si chiama Amazon Go e autorizza al tracciamento dei propri movimenti), prendere i prodotti e tornarsene a casa. Il conto verrà addebitato proprio sul profilo del “negozio del mondo” grazie all’analisi effettuata da sensori, telecamere che ...

Amazon apre al pubblico il primo negozio senza casse : Dopo più di un anno di test apre a Seattle, negli Usa, il primo supermercato "senza casse" di Amazon. Nel negozio, che si chiama Amazon Go, i cassieri sono sostituiti da un sofisticato sistema di videocamere, sensori e intelligenza artificiale che "guarda" cosa i clienti mettono nel carrello (e anche cosa tolgono) e addebita sul loro account Amazon il conto quando escono dal minimarket.L'apertura era prevista a inizio 2017, ma a marzo ...

