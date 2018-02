AMAURYS PEREZ Salvo La moglie Angela svela il verdetto del televoto Isola Dei Famosi

Filippo Nardi eliminato all’Isola dei famosi - salvi Franco Terlizzi e AMAURYS PEREZ che si commuovono : Filippo Nardi è il concorrente eliminato all’Isola dei famosi 13 nella puntata di martedì 20 febbraio su Canale 5: al televoto perde contro Amaurys Perez e Franco Terlizzi. Filippo Nardi esce dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Filippo deve lasciare il reality show: al televoto ottiene il 66% delle preferenze contro l’11% di Amaurys […] L'articolo Filippo Nardi eliminato all’Isola dei ...

AMAURYS Perez/ In nomination - il pubblico vuole la sua salvezza (Isola dei Famosi 2018) : Amaurys Perez, in nomination rischia l'eliminazione dall'Isola dei Famosi 2018, pronto a lasciare il reality di Canale 5 per la troppa nostalgia della famiglia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 21:56:00 GMT)

AMAURYS PEREZ ELIMINATO O RITIRATO?/ Il naufrago pronto a dire addio al reality - video (Isola dei famosi 2018) : AMAURYS PEREZ, in nomination rischia l'eliminazione dall'Isola dei famosi 2018, pronto a lasciare il reality di Canale 5 per la troppa nostalgia della famiglia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 19:28:00 GMT)

Isola - AMAURYS PEREZ vicino all'addio? Il crollo del pallanuotista : L'Isola degli abbandoni, è proprio il caso di dirlo. Dopo l'addio di Chiara Nasti, Francesco Monte e Craig Warwick, un altro naufrago potrebbe lasciare l'Honduras. Amaurys Perez, sempre...

Isola dei famosi - anticipazioni 20 febbraio : AMAURYS PEREZ - Filippo Nardi e Franco Terlizzi a rischio : Isola dei famosi sarà visibile anche in streaming da tablet, cellulare e pc sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand L'Isola dei famosi, anticipazioni 20 febbraio ...

AMAURYS PEREZ eliminato o ritirato?/ La nostalgia per moglie e figli lo manda in crisi (Isola dei famosi 2018) : Amaurys Perez, in nomination rischia l'eliminazione dall'Isola dei famosi 2018, pronto a lasciare il reality di Canale 5 per la troppa nostalgia della famiglia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:40:00 GMT)

Isola dei famosi - il dramma di AMAURYS PEREZ : 'Questa situazione mi sta distruggendo'. Marcuzzi - fuori un altro : E quattro: questa edizione dell' Isola dei famosi potrebbe passare alla storia come la più sfortunata di sempre. Un addio per scandalo-droga , Francesco Monte , , uno per mal d'amore , Chiara Nasti , ,...

Isola dei Famosi - AMAURYS Pérez vuole tornare dalla sua famiglia : La nostalgia della famiglia sta mettendo a dura prova Amaurys Pérez, tanto è che il naufrago dell 'Isola dei Famosi si dice pronto a tornare in Italia. Il campione di pallanuoto, infatti, è in ...

Isola dei Famosi 2018/ Chi sarà eliminato? AMAURYS PEREZ verso l'addio - nuovi concorrenti in arrivo : Isola dei Famosi 2018, chi sarà il prossimo eliminato e i nuovi concorrenti in arrivo in Honduras? Amaurys Perez verso l'abbandono, ecco perchè(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 04:05:00 GMT)

AMAURYS PEREZ piange per la famiglia : lo sfogo all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: Amaurys Perez in lacrime pensando alla famiglia Nell’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi 13 andato in onda su Canale 5 ne sono successe di tutti i colori. Difatti c’è stata la furiosa lite tra la ex tronista del popolare dating show di Canale 5 Rosa Perrotta e la showgirl Alessia Mancini. Successivamente c’è stata anche una prova ricompensa per i naufraghi dell’isola del meyor. E in questa ...

AMAURYS Pérez in crisi sull’Isola : vuole tornare a casa dalla sua famiglia : Amaurys Pérez in crisi all’Isola dei Famosi: vuole tornare a casa dai figli e dalla moglie Amaurys Pérez sembra mostrare i primi segni di cedimento all’Isola dei Famosi. Ripreso dalle telecamere durante una chiacchierata con Marco Ferri il naufrago ha più volte detto di aver voglia di tornare a casa dalla sua famiglia questa settimana. […] L'articolo Amaurys Pérez in crisi sull’Isola: vuole tornare a casa dalla sua ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - NOMINATION/ Cannagate e news : AMAURYS PEREZ deluso dopo la puntata : NOMINATION e pagelle dell'ISOLA dei FAMOSI deludono i fan che continuano a lamentarsi di questa edizione, come andranno le cose per i naufraghi? Ecco tutte le news(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 21:40:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - Nomination/ Pagelle : Filippo Nardi - Perez AMAURYS e Franco Terlizzi al televoto : Isola dei famosi 2018, video quarta puntata, Pagelle e nuove Nomination. Filippo, Amaurys e Franco finiscono al televoto. Cecilia Capriotti eliminata.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 04:36:00 GMT)

AMAURYS PEREZ vs Rosa Perrotta/ Lo scontro in diretta (Isola dei famosi 2018) : Amaurys Perez è stato tenuto fuori dalla prova ricompensa per via della penalizzazione. L’ex campione di pallanuoto si è scusato con Francesca per quanto fatto.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:21:00 GMT)