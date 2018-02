Altro che aumenti per i prof | Renzi si riprende gli 80 euro

Telefonia - Altro che tariffa fissa Svelati costi nascosti e trappole L'inchiesta su cinque operatori : Servizi aggiuntivi non richiesti attivi sulle sim. L'inchiesta di altroconsumo in 50 punti vendita in 5 città ha messo in luce la poca trasparenza di Tim, Vodafone, Wind, Tre e Fastweb Segui su affaritaliani.it

Qualche offerta interessante su Gearbest con Smartphone - Notebook - Tablet ed Altro in forte sconto : Gearbest continua con le offerte e sebbene il Capodanno Cinese sia alle spalle si festeggia l’anno del Cane con diverse offerte da leccarsi i baffi. Smartphone, Notebook, actioncam, Android TV e molto altro in offerta Le migliori offerte di Gearbest dell’anno del Cane Febbraio 2018 Gearbest continua con le offerte, e con i festeggiamenti grossi alle spalle per il […]

Perché Brunori a teatro non è solo un Altro concerto di Brunori Sas : Canzoni e monologhi sull'incertezza ": è questo il sottotitolo della tournèe di " Brunori nei teatri ", seconda serie di spettacoli a teatro del cantautore calabrese dopo l'esperienza del 2015. Con sette date tutte esaurite e tre raddoppi a Milano, Firenze e Roma il nuovo tour di Brunori anticipa la messa in onda su Rai ...

Altro che la 'vecchia' de Lo Stato Sociale - ecco le 5 atlete over 60 che non temono l'età : Dopo aver visto la ballerina Paddy Jones ballare con Lo Stato Sociale a Sanremo pensavamo che lei fosse un'eccezione tra le donne over 60. Invece, dobbiamo ricrederci soprattutto vedendo queste 5 ...

Avere un Altro è normale - basta che sia solo in chat : Ti amo ma chatto con un altro. La relazione digitale è diventata così importante che i giovani non se ne distaccano anche se hanno relazioni fisse e dirette, non si usi la parola ‘reale’ perchè stando allo studio pubblicato su Comunication Research Reports sono sempre più concrete anche le relazioni online, in tutte le loro implicazioni sentimentali, erotico-affettive, con quelli che sono i ‘back-burner‘. Con questo ...

È il sintomo più subdolo del cancro alle ovaie ma le donne non lo sanno. Così trascurano la malattia e questa si diffonde anche Altrove e guarire diventa difficilissimo. Ecco il segnale del tuo corpo che non dovresti mai ignorare (anche se sembra una sciocchezza) : Hai la pancia gonfia, anche oggi. Come ormai ti succede spesso. Avrò mangiato qualcosa che mi ha dato fastidio, pensi tu. Forse mi ha fatto male il latte, il formaggio, i broccoli, i carciofi. Forse ho bevuto poca acqua. Insomma, trovi tante giustificazioni per questo gonfiore che ti assilla e che non riesci a spiegarti completamente. Ecco, sappi che il gonfiore di pancia, che a volte può essere normale, altre volte può essere indice di qualcosa ...

Altro che traghettatore cuore e grinta Gattuso mette il Diavolo sull'ascensore : E ora provate a chiamarlo traghettatore. O a dire che è soltanto grinta e determinazione. O magari a dargli del raccomandato. No, Gennaro Ivan Gattuso, in arte Ringhio, è un allenatore vero. E pure bravo. Da quando è arrivato sulla panchina rossonera ha ribaltato il Milan, gli ha ridato una condizione atletica degna di una quadra di serie A, gli ha dato un gioco e tanta personalità. Tutte cose che nella gestione Montella erano soltanto ...

Segnali dal futuro - Altro che Var : in progettazione l’arbitro robot ‘infallibile’! : Da tempo si parla di un mondo caratterizzato da robot destinati a sostituire gli umani in molte funzioni. In alcuni settori questa sceneggiatura è già realtà ma vi immaginate arbitri robot in una partita di calcio? Ebbene l’arbitro ‘infallibile’ sarebbe già in progettazione. Il futurologo inglese Ian Pearson sostiene che tra poco di 10 anni i vari Orsato, Rocchi, Tagliavento, Valeri, Doveri ecc. verranno sostituiti da ...

P7 uscirà durante il 2019 ma Remedy Entertainment sta lavorando anche a un Altro progetto : Per quanto Quantum Break non abbia fatto breccia nel cuore di tutta la critica e di tutti i giocatori, anche l'ultima fatica dei ragazzi di Remedy Entertainment ha dimostrato ancora una volta la voglia di sperimentare di una software house che però fatica a trovare un progetto in grado di coniugare alla perfezione un successo di critica e uno di pubblico.Dopo Max Payne, Alan Wake e per l'appunto Quantum Break, lo studio capitanato da Sam Lake ...

Altro che Facebook - ecco le piattaforme social usate dai giovani : (Photo: ELIJAH NOUVELAGE/AFP/Getty Images) Facebook ha un problema: in quello che rimane tutt’ora il suo mercato più importante, il Nord America, gli utenti attivi quotidianamente sono calati per la prima volta nella storia del social network. Stando a quanto riportato nell’ultima report trimestrale della società, il numero è passato da 185 a 184 milioni. Un calo contenuto, ma che rappresenta comunque un segnale preoccupante per l’azienda ...

Nello scandalo molestie anche un Altro fotografo di Lady D : Dopo Mario Testino, accusato di molestie da modelli uomini, è la volta di un secondo fotografo legato a Lady D: il francese Patrick Demarchelier.L'ormai 74enne è accusato da sette donne. In particolare da una modella adolescente che 4 anni fa si sentì chiedere da Demarchelier se poteva coinvolgerla in un gioco sessuale, promettendole che avrebbe fatto carriera, come rivela il Boston Globe. Inoltre una sua ex assistente avrebbe scritto alla ...

Francesco Testi lascia Furore 2 : Vito Licata avrà un Altro volto - ecco perché : Francesco Testi lascia Furore 2. I fan dovranno fare i conti con questo quando, tra poche ore, andrà in onda su Canale 5 la prima puntata del secondo capitolo della fiction di Canale 5. Quello di Vito Licata è sicuramente uno dei primi ruoli importanti che Francesco Testi ha portato a casa ma, a quanto pare, in questi ultimi anni sono cambiate molte cose e adesso l'ex gieffino ha optato per il no al suo ritorno sul set. Questa sera il ...

I “tre manifesti di Ebbing” sono arrivati anche Altrove : La scenografica forma di protesta del film candidato agli Oscar è stata riproposta anche in Regno Unito e in Florida The post I “tre manifesti di Ebbing” sono arrivati anche altrove appeared first on Il Post.

Riki si attribuisce un Altro record ma dimentica i 'cereali sottomarca' che deve ancora mangiare e i Dear Jack di Alessio Bernabei : Non c'erano listening party su Spotify & simili, non c'erano ascolti da falsare perché non venivano considerati gli streaming ai fini della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Se l'...