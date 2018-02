Allarme influenza in Campania I medici | ' Studi pieni e pochi dottori'

Allarme influenza in Campania : studi pieni e rischio per il sovraffollamento degli ospedali : «In questi giorni, soprattutto a causa del freddo e della pioggia, i nostri studi stanno subendo una vera e propria invasione di pazienti. Ovviamente stiamo facendo il 110% per assorbire questa enorme onda d’urto». E’ un Allarme molto chiaro quello lanciato da Corrado Calamaro e Luigi Sparano, rispettivamente segretario amministrativo e segretario provinciale della Fimmg Napoli. Un Allarme che si allarga, chiaramente, al timore che possa essere ...

Allarme dei servizi di intelligence : "Campagne di influenza possono condizionare elezioni in Italia" : I servizi di intelligence nella Relazione 2017 si soffermano anche su foreign fighters e gli altri rischi per la sicurezza del Paese

Servizi Allarme 'cyber campagne' di influenza per condizionare il voto : ROMA - 'La disamina degli eventi cyber occorsi a livello internazionale nel 2017 ha portato all'attenzione anche il filone delle campagne di influenza che, prendendo avvio con la diffusione online di ...

Influenza suina - due morti in Sardegna : "Nessun Allarme" : Nulla a che vedere con l'epidemia di dieci anni fa, ma l'Influenza suina, o meglio una variante, denominato virus AH1N1, è tornata a circolare in modo intenso. "La circolazione del virus...

Allarme influenza - medici di famiglia in allerta : “Attenzione ai molti casi di AH1N1 e per i pazienti non vaccinati” : “Tutti i medici di medicina generale della Fimmg Napoli sono in allerta per una possibile recrudescenza dell’epidemia influenzale. A preoccuparci è il nuovo e repentino peggioramento delle condizioni climatiche, ma anche l’alto numero di complicanze respiratorie che stiamo rilevando nei pazienti più anziani o affetti da malattie croniche“. A tenere alta l’attenzione sull’epidemia influenzale sono i medici di famiglia della Fimmg ...

Sbagliati i vaccini antinfluenzali Allarme dei medici : è epidemia Il virus B Yamagata non inserito : I medici Fimmg denuciano l'acquisto da oparte delle Regioni di vaccini che non coprono il ceppo più pericoloso. Maria Corongiu: “Un gioco al risparmio”. In tutta Italia attaccate quasi 5 miln di persone Segui su affaritaliani.it

Influenza - è Allarme : quasi 4 milioni a letto in una settimana. "Mai così tanti casi dal 2004" : Dal 8 al 14 gennaio 2018 il numero degli italiani colpiti dall'Influenza è stato pari a circa 832.000 e gli italiani messi a letto dal virus sono quasi 4 milioni, più precisamente...

Influenza - Allarme infezioni polmonari. L'infettivologo : «Circola un virus B che lo scorso anno si è diffuso meno» : Febbre a 39-40 per 4-5 giorni. Tosse secca, mal di testa e dolore alle ossa. E quando il termometro scende finalmente sotto i 37, rimane una generale spossatezza e stanchezza. E' l'Influenza,...

Influenza - Allarme dei medici : +18% di accessi al pronto soccorso : “Dai dati in nostro possesso, nei due ultimi fine settimana gli accessi nei pronto soccorso italiani hanno avuto una impennata del 18% e un 1/5 degli interi accessi sono stati per sintomi Influenzali. Nella maggior parte dei casi non è stato necessario il ricovero ma hanno comportato notevoli disagi per i pazienti ed è stato messo in crisi l’intero sistema dell’emergenza/urgenza“: lo spiega Alessandro Garau, segretario ...

Usa - Allarme influenza : venti bambini morti per il virus : bambini vittime dell'influenza. Il virus è al picco negli Stati Uniti, in una stagione che si sta rivelando come una delle più pesanti degli ultimi anni. Ad annunciarlo i Centers...

Influenza - è Allarme : "assalto" ai Pronto soccorso. Paura per i bambini - e arriva il picco dei malanni : L'Influenza colpisce duro soprattutto i bambini, e le complicanze possono essere pesanti. "Da Natale ad oggi abbiamo almeno una ventina di piccoli trasferiti in Rianimazione a causa di...

Allarme dei medici di famiglia : “La vera influenza non è ancora arrivata. Ospedali a rischio in vista del Capodanno” : Con questa nuova perturbazione, e con il relativo calo delle temperature, il rischio di contrarre l’influenza è alto. Per questo i medici di medicina generale della Fimmg Napoli lanciano un Allarme e chiariscono che «l’influenza stagionale non ha ancora colpito». Sono infatti in molti a credere che il virus influenzale abbia già fatto il proprio corso nei giorni che hanno preceduto il Natale. «Diversi pazienti – spiegano Luigi Sparano e Corrado ...