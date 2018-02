Alfredo Romeo a giudizio per corruzione

Napoli - nuova accusa di corruzione per l’imprenditore Alfredo Romeo : Una nuova accusa di corruzione a Napoli per Alfredo Romeo , l’immobiliarista del caso Consip. I carabinieri hanno perquisito gli uffici e la casa dell’ex dirigente del Comune di Napoli , Vincenzo Salzano, già responsabile dell’ufficio grandi reti tecnologiche, e del l’imprenditore Federico Orlandi. Secondo la ricostruzione della Procura il dirigente rilasciò l’autorizzazione a spostare e sostituire un paio di pali dell’illuminazione pubblica ...

Chiuse le indagini sull'appalto Fm4 di Consip - in 21 rischiano il processo : anche l'imprenditore Alfredo Romeo : Ventuno tra titolari, collaboratori e dirigenti di 11 società rischiano di finire sotto processo a Roma per turbativa d'asta nell'ambito dell'inchiesta sul mega appalto Fm4, gara da 2,7 miliardi di euro bandito da Consip per l'affidamento di servizi nella pubblica amministrazione. La procura di Roma ha chiuso le indagini e ha contestato agli indagati, tra loro Alfredo Romeo e Ezio Bigotti, di aver creato un cartello per spartirsi i 18 ...