ALESSIA MARCUZZI | PROVA PRO EVA HENGER Video | dopo il tapiro di Striscia la notizia

“Non puoi farlo - non sei Simona Ventura!”. Isola - bufera su ALESSIA Marcuzzi. I fan più affezionati non ci hanno visto più quando la conduttrice ‘l’ha fatto’ in diretta. E sui social si scatena il caos : “Affronto!” : Tante sorprese anche nella quinta puntata dell’Isola dei Famosi. Che comincia con un nuovo, si fa per dire, capitolo sul ‘canna gate’. “Ho sentito delle cose abbastanza pesanti – dice in apertura Alessia – e non posso dire chi è per una questione di privacy. Gli amici di Striscia mi hanno chiesto di prendere una posizione ed è sempre la stessa: nella mia vita non ho mai fumato nemmeno una sigaretta e ...

ALESSIA MARCUZZI e i filmati audio di Striscia la Notizia : qual è la verità? La conduttrice prende le distanze da Eva Henger : L’Isola 2018: Alessia Marcuzzi prende posizione sul caso “canna-gate”. Ieri sera ad apertura della puntata la conduttrice ha spiegato la sua posizione anche in relazione ai filmati audio ascoltati da Striscia la Notizia. Alessia Marcuzzi: i filmati audio di Striscia e la sua posizione La quinta puntata dell’Isola dei Famosi si è aperta con una spiegazione dettagliata della conduttrice in merito al caso Francesco Monte e sulle accuse mosse dalla ...

“Come sta Francesca”. Isola dei Famosi - alta tensione in diretta. La Cipriani è stesa a terra e non reagisce e il pubblico è ammutolito (e preoccupato). Quel che succede poco dopo è piuttosto scioccante. E ALESSIA MARCUZZI non trattiene lo stupore : “Io ribadisco la mia posizione: chi mi conosce sa come sono fatta, nella mia vita non ho fumato manco una sigaretta perché non so aspirare il fumo. Detto questo, le prove tangibili che abbiamo chiesto alla nostra produzione in Honduras non ci sono ancora. Chiedo agli amici di Striscia di continuare le indagini perché giustamente si vuole fare chiarezza. Quello che continuo a dire, che non possiamo qui fare il tribunale. Accolgo il consiglio di ...

ALESSIA MARCUZZI insegna come far sembrare costosissimi un paio di pantaloni bianchi di H&M - super tendenza dell'estate 2018 - : Alessia Marcuzzi ha una dote: è capace di far sembrare costosissimo un top Topshop da 9 euro , e come ci riesce?

L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 20 febbraio 2018 – Conduce ALESSIA MARCUZZI con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 20 febbraio 2018 – ...

“Una prova in più - sono spiazzata”. Droga all’Isola dei Famosi la nuova rivelazione. Striscia la Notizia fa ascoltare ad ALESSIA MARCUZZI nuove prove sulla vicenda di Francesco Monte : “Ho sentito delle cose pesanti” : Il caso ‘canna-gate’ è al di là dal finire. Sull’isola dei Famosi si è consumata una tragedia per Francesco Monte che dopo essere stato accusato da Eva Henger di fumare marjiuana è tornato in Italia. In patria le polemiche sono proseguite a suon di interviste. Ma adesso “Striscia la Notizia” fornisce nuovi aggiornamenti sull’ormai chiacchieratissimo scandalo che si è consumato in Honduras, con un audio ...

Canna gate - ALESSIA MARCUZZI dopo Striscia : 'Mai fumata una sigaretta - qui non è un tribunale' : Alessia Marcuzzi apre la quinta puntata dell' Isola dei Famosi parlando dell'ultimo servizio mandato in onda da Striscia la Notizia. Stiamo parlando del caso Canna gate che vede coinvolti Francesco ...

L’Isola 2018 : ALESSIA MARCUZZI prende posizione sul caso ‘canna-gate’ : Alessia Marcuzzi fa chiarezza sul caso ‘canna-gate’ dell’Isola 2018 La quinta puntata di questa sera de L’Isola dei famosi è iniziata con un chiarimento da parte di Alessia Marcuzzi sul caso ‘canna-gate’, dopo aver ascoltato nuove prove da parte di Striscia la notizia. “Non possiamo fare un tribunale”, sono state queste le prime parole della conduttrice dell’Isola dei famosi, la quale ha ...

ALESSIA MARCUZZI : “Striscia continui a fare le sue indagini. L’Isola non è un tribunale” : Inevitabilmente la quinta puntata dell’Isola dei Famosi è iniziata con il chiarimento di Alessia Marcuzzi a cui...

ALESSIA MARCUZZI : “A Striscia ho sentito una testimonianza che dà ragione a Eva Henger ma ci sono anche altre contrastanti” : Alessia Marcuzzi torna sul “canna-gate” in apertura de L’isola dei famosi di martedì 20 febbraio su Canale 5, subito dopo aver ricevuto il Tapiro di Striscia la notizia. Ecco cosa ha detto. Alessia Marcuzzi prende posizione sul “canna-gate” in apertura de L’isola dei famosi, ecco le dichiarazioni “In questo filmato ho sentito solo un audio […] L'articolo Alessia Marcuzzi: “A Striscia ho ...

FRANCESCO MONTE/ Nuove accuse da un altro naufrago : il chiarimento di ALESSIA MARCUZZI (Isola dei Famosi) : A prendere le difese di FRANCESCO MONTE, involontario protagonista del "droga-gate" dell'Isola dei Famosi 2018, anche Karina Cascella, che ha accusato Eva Henger di essersi accanita...