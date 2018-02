ALESSIA MARCUZZI | PROVA PRO EVA HENGER Chi è il concorrente dell’audio di Striscia? Non

L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 20 febbraio 2018 – Conduce ALESSIA MARCUZZI con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 20 febbraio 2018 – ...

“Una prova in più - sono spiazzata”. Droga all’Isola dei Famosi la nuova rivelazione. Striscia la Notizia fa ascoltare ad ALESSIA MARCUZZI nuove prove sulla vicenda di Francesco Monte : “Ho sentito delle cose pesanti” : Il caso ‘canna-gate’ è al di là dal finire. Sull’isola dei Famosi si è consumata una tragedia per Francesco Monte che dopo essere stato accusato da Eva Henger di fumare marjiuana è tornato in Italia. In patria le polemiche sono proseguite a suon di interviste. Ma adesso “Striscia la Notizia” fornisce nuovi aggiornamenti sull’ormai chiacchieratissimo scandalo che si è consumato in Honduras, con un audio ...

Canna gate - ALESSIA MARCUZZI dopo Striscia : 'Mai fumata una sigaretta - qui non è un tribunale' : Alessia Marcuzzi apre la quinta puntata dell' Isola dei Famosi parlando dell'ultimo servizio mandato in onda da Striscia la Notizia. Stiamo parlando del caso Canna gate che vede coinvolti Francesco ...

L’Isola 2018 : ALESSIA MARCUZZI prende posizione sul caso ‘canna-gate’ : Alessia Marcuzzi fa chiarezza sul caso ‘canna-gate’ dell’Isola 2018 La quinta puntata di questa sera de L’Isola dei famosi è iniziata con un chiarimento da parte di Alessia Marcuzzi sul caso ‘canna-gate’, dopo aver ascoltato nuove prove da parte di Striscia la notizia. “Non possiamo fare un tribunale”, sono state queste le prime parole della conduttrice dell’Isola dei famosi, la quale ha ...

ALESSIA MARCUZZI : “Striscia continui a fare le sue indagini. L’Isola non è un tribunale” : Inevitabilmente la quinta puntata dell’Isola dei Famosi è iniziata con il chiarimento di Alessia Marcuzzi a cui...

ALESSIA MARCUZZI : “A Striscia ho sentito una testimonianza che dà ragione a Eva Henger ma ci sono anche altre contrastanti” : Alessia Marcuzzi torna sul “canna-gate” in apertura de L’isola dei famosi di martedì 20 febbraio su Canale 5, subito dopo aver ricevuto il Tapiro di Striscia la notizia. Ecco cosa ha detto. Alessia Marcuzzi prende posizione sul “canna-gate” in apertura de L’isola dei famosi, ecco le dichiarazioni “In questo filmato ho sentito solo un audio […] L'articolo Alessia Marcuzzi: “A Striscia ho ...

FRANCESCO MONTE/ Nuove accuse da un altro naufrago : il chiarimento di ALESSIA MARCUZZI (Isola dei Famosi) : A prendere le difese di FRANCESCO MONTE, involontario protagonista del "droga-gate" dell'Isola dei Famosi 2018, anche Karina Cascella, che ha accusato Eva Henger di essersi accanita...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 21:50:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI - TAPIRO DA STRISCIA LA NOTIZIA/ Video - le prove audio e la risposta (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MARCUZZI riceve il TAPIRO d'oro da STRISCIA la NOTIZIA per il cannagate con protagonisti Eva Henger e Francesco Monte. Ascolta le prove audio e risponde in diretta ai due inviati(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 21:44:00 GMT)

ANTONIO RICCI VS ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Video - le prove audio e il Tapiro ad ALESSIA MARCUZZI per il cannagate : ANTONIO RICCI contro l'ISOLA dei FAMOSI 2018: Striscia la Notizia, nuove rivelazioni sul "canna-gate". Valerio Staffelli e Max Laudadio vogliono mostrae le prove ad Alessia Marcuzzi.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 21:25:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI - Tapiro da Striscia la Notizia/ La conduttrice sorpresa dalle prove (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Marcuzzi riceve il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia per il canna gate che coinvolge Eva Henger e Francesco Monte. La conduttrice dell'Isola dei Famosi 2018 ascolta nuove prove.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 21:15:00 GMT)

Isola dei Famosi - nuovo Tapiro per ALESSIA Marcuzzi : MILANO - Il canna gate creato dalle accuse di Eva Henger contro Francesco Monte sull'utilizzo di Marjuana in Honduras durante l' Isola dei Famosi sembra non aver fine. 'Striscia la notizia' infatti ...

Droga sull’Isola - l’avvertimento per ALESSIA MARCUZZI : “Abbiamo prove importanti da farti ascoltare” : “Su questa chiavetta abbiamo le registrazioni di una prova importantissima che dà credito alla versione di Eva Henger”: così Valerio Staffelli ha avvertito i telespettatori di ‘Striscia la...

ALESSIA MARCUZZI - TAPIRO DA STRISCIA LA NOTIZIA/ Il canna gate inguaia la conduttrice (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MARCUZZI riceve il TAPIRO d'oro da STRISCIA la NOTIZIA per il canna gate che coinvolge Eva Henger e Francesco Monte. La conduttrice dell'Isola dei Famosi 2018 ascolta nuove prove.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 17:58:00 GMT)

“Ringrazio ALESSIA Marcuzzi”. Isola dei Famosi - l’annuncio è choc. A poche ore dalla diretta - arriva la notizia (triste) che nessuno avrebbe voluto leggere. La delusione è enorme ma indietro non si torna. Stavolta è un addio - per davvero : La storia la conosciamo tutti: si è ritirato dall’Isola dei Famosi perché voleva difendersi dalle accuse che Eva Henger gli aveva mosso. La ex star del porno aveva detto a tutti che Francesco Monte aveva acquistato e consumato marijuana quando tutti i futuri naufraghi erano ancora nella villa. Lui si è infuriato. Poi ha negato e ha rinegato. Ma ormai il suo gioco era stato rovinato. Era diventato una gogna. Così, di sua spontanea volontà, ha ...