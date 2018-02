Alena Seredova | bordate a Buffon | che frecciate al portiere della Juventus

”Una boccata d’aria fresca”. La grande ‘rivincita’ di Alena Seredova. L’ex moglie di Gigi Buffon lo annuncia raggiante : ”Sono molto felice” : Una vita passata tra la televisione e il gossip. Alena Seredova, dopo la rottura con l’ex marito Gianluigi Buffon – fidanzato con la giornalista sportiva Ilaria D’Amico – ha ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore Alessandro Nasti. Una storia iniziata senza clamore, in silenzio e al riparo dalle luci del gossip. L’attrice e showgirl si era detta entusiasta della storia con il rampollo della ...

Alena Seredova : «Un gioiello non è per sempre - i figli sì» : Incede un po’ altera Alena Seredova con la sua altezza statuaria e vestita totalmente di nero, ma si capisce subito che l’apparenza proverbialmente inganna. La modella e attrice è a Milano per il lancio della sua prima capsule collection di gioielli disegnata per la piattaforma QVC, e intrattiene tutti con un’ironia spontanea fatta di battute sagaci e disinvolte prese in giro, anche su se stessa: «Sono stata molto felice che mi abbiano chiamato ...

Buffon a L’Intervista : “I rapporti tra Alena Seredova e Ilaria D’Amico? Ogni tanto si interfacciano” : Buffon a L’Intervista da Maurizio Costanzo parla del rapporto tra l’ex moglie Alena Seredova e Ilaria D’Amico In che rapporti sono Alena Seredova e Ilaria D’Amico? “Ogni tanto si interfacciano”, parola di Gigi Buffon. Il portiere della Juventus ha rivelato a L’Intervista, il programma di Canale 5 di Maurizio Costanzo, che l’ex moglie e la […] L'articolo Buffon a L’Intervista: “I ...

Gianluigi Buffon/ Ritiro - Ilaria D'Amico e Alena Seredova : "Ecco cosa farò a fine stagione..." (L'Intervista) : Gianluigi Buffon sarà ospite di Maurizio Costanzo nella nuova puntata de L'Intervista di questa sera (ore 23.30, Canale 5) per parlare del suo futuro calcistico ma non solo...(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 00:43:00 GMT)

Alena Seredova/ Ex moglie di Gigi Buffon - il portierone : "È stata molto importante" : Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon: “I nostri figli sono parte di noi, non li vorrei diversi”. i rapporti tra i due sono più sereni, come dimostrano le loro dichiarazioni(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 00:17:00 GMT)

GIANLUIGI BUFFON/ Ritiro - Ilaria D'Amico e Alena Seredova : "Più che per Calciopoli - brutto..." (L'Intervista) : GIANLUIGI BUFFON sarà ospite di Maurizio Costanzo nella nuova puntata de L'Intervista di questa sera (ore 23.30, Canale 5) per parlare del suo futuro calcistico ma non solo...(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 00:09:00 GMT)

Gianluigi Buffon/ Ritiro - Ilaria D'Amico e Alena Seredova : "Ho pianto per il mancato Mondiale" (L'Intervista) : Gianluigi Buffon sarà ospite di Maurizio Costanzo nella nuova puntata de L'Intervista di questa sera (ore 23.30, Canale 5) per parlare del suo futuro calcistico ma non solo...(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 23:40:00 GMT)

GIANLUIGI BUFFON/ Ritiro - Ilaria D'Amico e Alena Seredova : la registrazione prima del Tottenham (L'Intervista) : GIANLUIGI BUFFON sarà ospite di Maurizio Costanzo nella nuova puntata de L'Intervista di questa sera (ore 23.30, Canale 5) per parlare del suo futuro calcistico ma non solo...(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 23:13:00 GMT)

Gianluigi Buffon/ Ritiro - Ilaria D'Amico e Alena Seredova : per lui pronta una poltrona alla Fifa(L'Intervista) : Gianluigi Buffon sarà ospite di Maurizio Costanzo nella nuova puntata de L'Intervista di questa sera (ore 23.30, Canale 5) per parlare del suo futuro calcistico ma non solo...(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 22:50:00 GMT)

Alena SEREDOVA/ Ex moglie di Gigi Buffon e il nuovo amore con Alessandro Nasi : ALENA SEREDOVA, ex moglie di Gigi Buffon: “I nostri figli sono parte di noi, non li vorrei diversi”. i rapporti tra i due sono più sereni, come dimostrano le loro dichiarazioni(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 22:32:00 GMT)

GIANLUIGI BUFFON/ Ritiro - Ilaria D'Amico e Alena Seredova : il dramma della depressione (L'Intervista) : GIANLUIGI BUFFON sarà ospite di Maurizio Costanzo nella nuova puntata de L'Intervista di questa sera (ore 23.30, Canale 5) per parlare del suo futuro calcistico ma non solo...(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 20:39:00 GMT)

Alena Seredova/ Ex moglie di Gigi Buffon : “I nostri figli sono parte di noi - non li vorrei diversi” : Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon: “I nostri figli sono parte di noi, non li vorrei diversi”. i rapporti tra i due sono più sereni, come dimostrano le loro dichiarazioni(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 20:12:00 GMT)

Gianluigi Buffon/ Ritiro - Ilaria D'Amico e Alena Seredova : novità in arrivo? (L'Intervista) : Gianluigi Buffon sarà ospite di Maurizio Costanzo nella nuova puntata de L'Intervista di questa sera (ore 23.30, Canale 5) per parlare del suo futuro calcistico ma non solo...(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 19:20:00 GMT)

GIANLUIGI BUFFON/ Ritiro - Ilaria D'Amico e Alena Seredova : "Con lei fino alla fine" (L'Intervista) : GIANLUIGI BUFFON sarà ospite di Maurizio Costanzo nella nuova puntata de L'Intervista di questa sera (ore 23.30, Canale 5) per parlare del suo futuro calcistico ma non solo...(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 16:56:00 GMT)