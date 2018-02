Al via la prima edizione della Milano Digital Week con oltre 300 appuntamenti diffusi dal

Mark Cavendish - incidente e ritiro prima del via dell’Abu Dhabi Tour : La sfortuna continua ad accanirsi contro Mark Cavendish. Dopo aver buttato via quasi tutta la scorsa stagione a causa di problemi di salute e cadute, il velocista britannico era tornato al successo un paio di settimane fa al Dubai Tour. La malasorte però è tornata a bussare alla porta di Cavendish all’Abu Dhabi Tour, la corsa degli Emirati che ha preso il via oggi. L’ex Campione del Mondo è stato protagonista di un episodio incredibile, un ...

Abu Dhabi Tour 2018 : Alexander Kristoff batte Andrea Guardini nella prima tappa! Elia Viviani quarto : Non solo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: la Norvegia vince anche nel caldo della Penisola arabica grazie ad Alexander Kristoff, che si è imposto nella prima tappa dell’Abu Dhabi Tour 2018, priva di particolari difficoltà altimetriche. Le squadre dei velocisti, data la composizione della tappa, non hanno faticato a controllare la corsa nei 189 chilometri tra Madinat Zaya e Adnoc School, dove era posto l’arrivo al termine ...

viaggi & Turismo - ecco le migliori spiagge : in Sicilia la vincitrice italiana - Grace Bay prima al mondo : TripAdvisor®, il sito di Viaggi che aiuta a trovare le tariffe più convenienti e le recensioni più aggiornate, ha annunciato oggi i vincitori dei TripAdvisor Travelers’ Choice™ Beaches Awards 2018. Grace Bay a Turks and Caicos è la vincitrice mondiale di questa edizione mentre la Spiaggia dei Conigli è prima a livello italiano. I riconoscimenti di quest’anno premiano 355 spiagge con classifiche dedicate a mondo, Africa, Asia, Australia, ...

Milano. Al via le iscrizioni per nidi - sezioni primavera e scuole dell’infanzia : Si sono aperte le iscrizioni per i nidi, le sezioni primavera e le scuole dell’infanzia con oltre 12 mila posti

‘Doppietta’ sfortunata per Coutinho : prima il carro attrezzi gli porta via l’auto - poi i ladri in casa : Questa sera il Barcellona sarà impegnato a Londra con il Chelsea nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Philippe Coutinho non sarà presente in quanto non può giocare in Europa con i blaugrana, avendo già disputato la prima parte della competizione con la maglia del Liverpool. Il brasiliano non è partito con la squadra rimanendo a Barcellona. Il giocatore ha quindi deciso di concendersi qualche ora di relax nella giornata ...

Manchester City Inter Primavera - risultato live 0-0 - streaming video-tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Manchester City Inter Primavera: streaming video e diretta tv, insidiosa trasferta per i giovani nerazzurri negli ottavi di Youth League.

Berlusconi : "Con la flat tax via anche la tassa sulla prima casa e sulla prima auto" : Con l'introduzione della flat tax, "che approveremo entro l'estate se otterremo la maggioranza alla Camera e al Senato, elimineremo le imposte sulla prima casa e sulla prima auto". Lo ha affermato Silvio Berlusconi ospite di "Dalla vostra parte". Il leader di Forza Italia ha confermato che sarà proprio Forza Italia a indicare il nome del premier di coalizione.

9-1-1 - prima stagione al via della nuova serie firmata da Ryan Murphy : 9-1-1, è la nuova serie tv di quel genio di Ryan Murphy al via da martedì 13 febbraio alle 21,05 su FoxLife. Questa volta, dopo gli ultimi impegni antologici come American Horror Story e American Crime Story (il secondo capitolo The Assassination of Gianni Versace è in onda su FoxCrime) ha scelto di raccontare la quotidiana battaglia di polizia, paramedici e vigili del fuoco in una serie dai connotati classici ma dal ritmo adrenalinico. 9-1-1, ...

“Ma che bomba sexy”. Ricordate la prima Livia di Montalbano? Spuntano le sue foto hot : Indimenticabile, per tutti i fan di Montalbano, la prima Livia. Lei, Katharina Böhm. Il successo della fiction Rai continua a essere una costante della televisione italiana, nonostante tutto, nonostante la sostituzione della prima fidanzata dell’irrequieto commissario della Sicilia profonda. Lei mente aperta, lui rigido come il suo mestiere impone. Dopo di lei c’è stata (Quasi una meteora) la svedese Lina Perned per arrivare ...

Albania - al via la prima missione di sistema a Tirana - : Nonostante abbia risentito del rallentamento dell'economia globale, ed in particolare della crisi dell'eurozona, l'Albania ha mantenuto un buon livello di crescita del Pil reale, registrando per il ...