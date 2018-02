Addio al confessor-in-chief Billy Graham | consigliere spirituale di 12

huffingtonpost

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) È morto, in North Carolina, il reverendo, all'età di 99 anni, leader evangelico e figura centrale del movimento protestante negli Stati Uniti. La sua influenza si è estesa al mondo della politica ed è statodi molti presidenti, e tra i leader religiosi più ascoltati in assoluto."Il grandeè morto, è stato unico, mancherà ai cristiani e a tutte le religioni, un uomo molto speciale", ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Twitter.The GREATis dead. There was nobody like him! He will be missed by Christians and all religions. A very special man. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 febbraio 2018Nella sua lunga carriera ha offerto conforto a 12 presidenti, da Harry Truman a Barack Obama: giocava a golf con Eisenhower, era amico intimo di Nixon e ...