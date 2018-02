Acqua | Musumeci presenta all’Ars iniziative per crisi idrica

meteoweb.eu

: Acqua, relazione di Musumeci all'Ars: 'Ecco le opere che realizzeremo' - rep_palermo : Acqua, relazione di Musumeci all'Ars: 'Ecco le opere che realizzeremo' - geniodipalermo : Acqua, relazione di Musumeci all'Ars: 'Ecco le opere che realizzeremo' - ilSitodiSicilia : Emergenza acqua in Sicilia: relazione del presidente Nello Musumeci in Aula -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Palermo, 21 feb. (Adnkronos) – La realizzazione del by pass sull’acquedotto di Scillato, il ripristino della condotta di Presidiana, l’impianto di dissalatori, l’utilizzo di pozzi privati già resi disponibili da privati ad Amap e l’eventuale utilizzo di nuovi pozzi in prossimità delle condotte di adduzione. Sono queste leindividuate dal governoper far fronte alladel palermitano. Il presidente della Regione le ha esposte oggi all’Ars, lasciando parlare in sua vece, perché colpito da una faringite, l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Toto Cordaro. Il by-pass sull’acquedotto di Scillato, intervento già inserito e finanziato nel Patto per la Sicilia (4milioni e 880mila euro di cui 3milioni e 880mila in quota pubblica e un milione a carico di Amap), consentirebbe di utilizzare integralmente la ...