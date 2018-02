“Acido in faccia a mia figlia Aurora” Michelle Hunziker choc Ospite al Maurizio

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Una delle protagoniste assolute del Festival di Sanremo 2018, se non la vera e propria star grazie alla sua capacità di occupare il palco in maniera mai banale e sempre appassionante, con quel sorriso contagioso che ha tenuto gli italiani incollati allo schermo per tutta la durata della kermesse musicale. E d’altronde lei,, è per distacco uno dei volti più amati della nostra televisione, mattatrice assoluta ogni volta che le si presenta l’occasione di dar sfoggio della sua simpatia genuina. Oggi, archiviata con successo l’esperienza nella Città della Canzone, eccola però tornare a far parlare di sé per un terribile episodio che l’ha vista protagonista in passato e del quale soltanto ora la showgirl svizzera ha trovato il coraggio di parlare. A riportare la notizia è Libero Quotidiano: laha infatti deciso di approfittare dei ...