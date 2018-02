25 febbraio | prima domenica della sostenibilità del 2018 | Ztl centrale di Torino chiusa

Il Candidato - stasera in tv martedì 18 febbraio : le anticipazioni della prima puntata : Va in onda questa sera, martedì 20 febbraio , alle ore 21:30 su TV8 , la prima puntata de Il Candidato , il nuovo programma televisivo condotto da Pif che torna nei panni del testimone e incontra ...

Salto temporale in È arrivata la felicità 2 tra incidenti e diagnosi : anticipazioni prima puntata 20 febbraio : Tra poche ore il pubblico di Rai1 avrà modo di mettersi comodo davanti alla tv per il debutto di È arrivata la felicità 2. La fiction con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria prenderà il via con un doppio appuntamento oggi, 20 febbraio, e domani, 21 febbraio, per poi andare in onda con una singola puntata al martedì nelle prossime settimane. Le novità non mancheranno anche se il leitmotiv rimarrà sempre lo stesso: il sorriso. Nonostante ...