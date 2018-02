Xbox One | la lista dei titoli retrocompatibili si arricchisce con nuove aggiunte

Burnout Paradise Remastered a marzo su PS4 e Xbox One - uscita e dettagli : Burnout Paradise Remastered è stato ufficialmente annunciato anche con una data di uscita: sarà disponibile dal 16 marzo su PS4 e Xbox One. La prima riedizione del gioco di Electronic Arts arriva dopo ben dieci anni di distanza dal primo rilascio. Criterion Games ed Electronic Arts annunciano quindi che Burnout Paradise Remastered avrà anche contenuti originali e otto espansioni. Gli appassionati del gioco potranno così tornare a Paradise ...

Il supporto a mouse e tastiera su Xbox One : tra le preoccupazioni dei giocatori e le risposte di Microsoft : Usare tastiera e mouse su Xbox One è possibile attraverso degli adattatori e Microsoft è assolutamente consapevole della cosa. Naturalmente l'utilizzo di periferiche di questo tipo può avere degli effetti evidenti soprattutto nel multiplayer di certi giochi (gli FPS su tutti) e ovviamente molti possessori della console si chiedono perché la compagnia non intervenga direttamente per bloccare l'utilizzo di queste periferiche.Mike Ybarra di ...

Fable Fortune diventa Free-To-Play su PC e Xbox One : Flaming Fowl Studios e Mediatonic annunciano che Fable Fortune, il gioco di carte collezionabili ambientato nell’iconico universo di Fable, lascerà la fase di Accesso Anticipato il 22 febbraio, per diventare Free-To-Play su Xbox One, Steam e Windows 10. Fable Fortune: Free to Play dal 22 Febbraio 2018 Fable Fotune grazie ai numerosi mesi trascorsi in Accesso Anticipato è migliorato molto. ...

"Xbox One X? La mancanza di esclusive non limiterà la console" : È una questione di cui si è parlato in generale per entrambe le console mid-gen ma considerando che a livello di potenza bruta il divario tra Xbox One X e Xbox One è indubbiamente maggiore rispetto a quello tra PS4 Pro e PS4, le discussioni riguardanti l'hardware del colosso di Redmond sono sicuramente più accese.I ragazzi di Frozenbyte hanno già affermato che da loro punto di vista Xbox One X dovrebbe poter godere di vere e proprie esclusive ma ...

Un remaster di Assassin's Creed III in arrivo su PS4 e Xbox One? : Mentre i sondaggi ci parlano di quello che potrebbe essere il futuro del franchise, Ubisoft potrebbe guardare anche al passato di Assassin's Creed con il ritorno di un capitolo che sicuramente ha avuto un impatto molto importante sull'anima dell'IP.Dopo il remaster di Assassin's Creed Rogue sta per arrivare il momento del ritorno di un altro capitolo della serie? Un remaster di Assassin's Creed III sbarcherà su PS4 e Xbox One? Questo è il rumor ...

FE debutta oggi su PC - PS4 - Xbox One e Switch : EA annuncia ufficialmente, che a partire da oggi la nuova ed originale opera videoludica prodotta da Zoink Games “Fe“, è disponibile su PS4, Xbox One, PC Origin e Nintendo Switch. Fe arriva oggi negli store digitali In Fe i giocatori potranno arrampicarsi sugli enormi alberi di antiche e fitte foreste, scalare le montagne più gelide e desolate ed esplorare i sentieri che si snodano nei ...

Fortnite : il nuovo aggiornamento introduce la risoluzione 4K completa su Xbox One X : Fortnite ha subito ricevuto apprezzamenti dai giocatori sin dalla sua uscita lo scorso anno, gli ultimi dati ci parlavano di 3.4 milioni di utenti online contemporaneamente, mentre Epic Games, dal canto suo, è stata sempre eccezionale nell'aggiornare il gioco.Questo è vero anche oggi perché il team ha recentemente lanciato la patch v2.5.0 per Fortnite e con essa varie modifiche alle modalità di gioco di Battle Royale e Save the World. Come ...

Anche Assassin’s Creed III in arrivo per PS4 e Xbox One? : Assassin's Creed III è uno dei pochi capitoli della serie Ubisoft a non aver ricevuto ancora un'edizione remaster per le console dell'attuale generazione. Le cose, però, potrebbero cambiare, poiché pare proprio che una versione per le piattaforme current gen del terzo episodio con protagonista Connor Kenway sia attualmente nei pani del publisher francese. L'indiscrezione proviene dal fatto che, a quanto pare, PEGI avrebbe classificato una ...

Microsoft lancia un weekend gratuito di gioco multiplayer su Xbox One e Xbox 360 : Microsoft ha dato da poco il via all'iniziativa Free Play Days, che permetterà a tutti nel weekend di accedere al gioco online di Xbox One e Xbox 360 anche se sprovvisti di un abbonamento Gold.Come riporta Eurogamer.net, per accedere alle funzionalità multigiocatore di qualsiasi titolo sulle console Microsoft sarebbe necessario possedere un abbonamento, ma a partire da oggi 15 febbraio fino alle 9 di lunedì 19 febbraio sarà possibile giocare ...

Kingdom Come Deliverance : entro due settimane arriverà una nuova patch per PS4 e Xbox One : L'RPG medioevale di Warhorse Studios, Kingdom Come Deliverance, è ora disponibile per PS4, Xbox One e PC. Riguardo l'interessante titolo già vi abbiamo proposto la nostra recensione e ora arrivano novità relative alla prossima patch prevista per le versioni console.Stando a quanto riportato da Gamereactor.eu, l'update per le versioni PS4 e Xbox One di Kingdom Come Deliverance arriverà entro le prossime due settimane. A confermarlo è il boss di ...

Overwatch su Xbox One X : come si comporta il suo scaler dinamico 4K? - analisi comparativa : Le patch di upgrade per Xbox One X continuano ad arrivare, e Overwatch di Blizzard è l'ultimo titolo ad aver ricevuto il supporto al 4K sulla console di Microsoft. Ci siamo quindi fiondati nell'analisi di questo upgrade con una certa trepidazione: dopo tutto, il supporto a PS4 Pro di Overwatch era limitato al solo HUD in 4K mentre il gameplay girava a 1080p. In quell'occasione abbiamo provato una grande delusione, e nonostante gli utenti PS4 Pro ...

Mafia 2 e il Prey originale disponibili tra i titoli retrocompatibili per Xbox One : Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, la lista dei giochi retrocompatibili per Xbox One si amplia e accoglie Mafia 2 e il gioco originale di Prey pubblicato originariamente nel 2006.Per chi non conoscesse i due titoli, facciamo un piccolo balzo indietro nel tempo: la storia del protagonista di Mafia II, Vito Scaletta, viene narrata attraverso una lunga analessi che lo riporta nella Sicilia degli anni trenta, dove fame e povertà sono ...

South Park : Il Bastone della Verità – Disponibile da oggi su PS4 e Xbox One : Ubisoft annuncia che South Park: Il Bastone della Verità è ora acquistabile per PlayStation 4 e Xbox One. Questo pluripremiato gioco debutta quindi come titolo indipendente anche sulle console di nuova generazione. South Park: Il Bastone della Verità è acquistabile per 29,99€. South Park: Il Bastone della Verità da oggi anche su PS4 e Xbox One Il Bastone della Verità, vincitore di numerosi premi ...

Disponibile il nuovo aggiornamento di Monster Hunter World su Ps4 e Xbox One : Dopo più di due settimane dall'uscita del tanto atteso Monster Hunter World (non perdetevi la nostra guida), è stato pubblicato, come riportato da Gamespot, un ulteriore aggiornamento per cercare di risolvere soprattutto problemi riguardanti l'esperienza multiplayer del titolo targato Capcom.Infatti, sembra che i problemi delle funzionalità di squadra che attanagliavano i giocatori su PS4 siano stati risolti con questa ultima patch. Sarà ...