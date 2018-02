“Wow! Sei bellissima” Drastico cambio look per Benedetta Parodi La sorellina di

caffeinamagazine

: RT @Droghiere: Inghilterra: wow, you rock! Francia: ulalà, tu es magnifique! Italia: oibò, sei forte! Napoli: UANAMA, SI NU GRUOSS! - LBermi : RT @Droghiere: Inghilterra: wow, you rock! Francia: ulalà, tu es magnifique! Italia: oibò, sei forte! Napoli: UANAMA, SI NU GRUOSS! - nogare9 : @MetaErmal Wow sei una meraviglia ???? - dimitri__21 : @valeriaborghese Wow super tettemartedi sei favolosa ?????? -

(Di martedì 20 febbraio 2018) La parentesi sulla Rete Ammiraglia al timone di Domenica In al fianco della sorella Cristina non è andata nel migliore dei modi, sia in termini di Auditel, sia in quelli di critica. Già un paio di settimane fa erano nati dei dubbi, visto che Cristina da sola aveva presentato da Sanremo lo speciale sul Festival senzae senza nemmeno Claudio Lippi. L’esperienza del duo Cristina-in conduzione a quanto pare è destinata a finire. E di certo a farne le spese sarà quasi certamente, sempre più ai margini del programma con la sorella Cristina al timone delle interviste del contenitore domenicale di Rai Uno. ”A Milano si mormora che la simpatica, 45, sia molto delusa dalla sua esperienza in Rai e che stia meditando di ‘barattare’ la sua uscita dalla tv pubblica a cui è legata da un contratto biennale. Si dice che ...