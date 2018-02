Wikipedia Zero ha fallito | dopo 6 anni addio al piano per conquistare l' Africa

agi

(Di martedì 20 febbraio 2018) Wikipedia Zero, progetto nato per favorire l’accesso all’enciclopedia libera nei Paesi in via di sviluppo, terminerà entro il 2018. L’iniziativa, nata nel 2012, ha visto perla Wikimedia Foundation impegnata a lavorare in partnership con gli operatori mobili per ridurre il costo dei consumi sulle connessioni al portale da dispositivi mobili e portare nella comunità di internauti anche le aree più svantaggiate del pianeta. Ma da quest’anno, fa sapere l’organizzazione, non verranno stipulati nuovi accordi e quelli già in corso saranno portati avanti fino a scadenza. “Nei seidi vita di questo progetto abbiamo fatto accordi con 97 operatori in 72 Paesi per consentire a più di 800 milioni di persone l’accesso a Wikipedia senza che questo pesasse sui costi di connessione”, fa sapere la fondazione ...