Whirlpool | Calenda | Vestager sarà intransigente in verifiche su Slovacchia

Whirlpool : Calenda - basta con vertici inutili - ora verifica su aiuti Stato (2) : (AdnKronos) – “Ora si tratta di lavorare sott’acqua seriamente e di risolvere questo problema a brevissimo – sottolinea il ministro – Il tempo limite è dato dalla procedura di mobilità, quindi fino a fine marzo. Siamo già partiti, il mio staff ci sta lavorando, io stesso ci sto lavorando. Aggiorneremo i sindacati in settimana”.“Continuiamo a combattere. Il mio impegno è in prima persona, tutto quello che ...

Whirlpool : Calenda - basta con vertici inutili - ora verifica su aiuti Stato : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “verificare che non ci siano stati aiuti di Stato alla Slovacchia per le aziende di Honeywell ed Embraco e trovare un modo per correggere quella che è una stortura”. E’ questa la richiesta che il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, avanzerà alla commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager. “Quando c’è un Paese che offre un pacchetto di finanziamenti ...

Caso Embraco - gaffe di Calenda I consulenti del lavoro all'attacco Toffoletto-De Luca con Whirlpool : Gentaglia! I consulenti del lavoro non ci stanno a finire nell'occhio del ciclone per il Caso Embraco, l'azienda con lo stabilimento in provincia di Torino del gruppo Whirlpool che la controllata del colosso americano degli elettrodomestici vuole chiudere e trasferire in Slovacchia, licenziando 497 lavoratori (su 535 complessivi). C'è temperatura nel quartier generale dell'associazione guidata da Marina Calderone per le parole del ministro per ...

Whirlpool : Calenda - offerte tutte garanzie a Embraco - prese in giro no : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – “Quello che è sicuro è che continuare a negoziare con persone che si rimangiano gli accordi presi e che non mostrano alcun senso di responsabilità sociale è del tutto inutile”: c’era una proposta del Governo che non pesa su loro bilancio e “abbiamo offerto tutte le garanzie possibili. Ma prese in giro no”. Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda ...

Whirlpool - Calenda : "E' guerra" : E' guerra con Embraco ? 'Assolutamente sì, visto il comportamento del tutto irresponsabile come mai ne ho visti in tanti anni di tavoli di crisi , con continui rinvii, impegni disattesi e confusione ...