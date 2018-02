Whatsapp e la sicurezza | nuovi aggiornamenti in arrivo

Blastingnews

: Sicurezza urbana: la Toscana dei Gruppi Facebook e Whatsapp - novedafirenze : Sicurezza urbana: la Toscana dei Gruppi Facebook e Whatsapp - darklvdy : e quindi da oggi - non si aprono chat su whatsapp - non si visualizzano storie da nessuna parte - facebook ce lo di… - hoseokmixtape_ : RT @adovremendes: @CamyMoonwalker State facendo girare troppa disinformazione. Questo simbolo non è un virus prima di tutto. È solo un bug.… -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Già da tempo, la famosa piattaforma di messaggistica, è periodicamente sotto accusa per la. I cybercriminali mettono sotto attacco l'applicazione con messaggi che vengono poi inoltrati a catena in cui comunicano che il servizio sarà a pagamento oppure vengono invitati utenti in buona fede a sottoscrivere servizi a pagamento (anche se con importi piccoli come 99 centesimi, importo che fino al 2016 era effettivamente prevista per il rinnovo nel servizio) con la scusa di aumentare lae con la minaccia di perdere tutte le chat oltre all'annullamento del servizio. Ovviamente questi inviti avvengono attraverso messaggi tipo catene, dove appaiono anche i link da utilizzare per aggiornare il sistema....