Vini | bilancio positivo per Consorzio tutela di Montecucco | grande successo per i due buy

(Di martedì 20 febbraio 2018) Per idella Maremma Toscana il Buy Wine 2018 si è chiuso ufficialmente lunedì 12 febbraio con l’incoming di buyer al Granaio Lorenese di Alberese (GR), in replica all’edizione fiorentina di venerdì 9 e sabato 10 febbraio presso la Fortezza da Basso. I tre Consorzi diuniti nella promozione internazionale del territorio –DOC e DOCG,Morellino di Scansano e DOC Maremma, con rispettivamente 17, 23 e 36 soci presenti con banchi d’assaggio – hanno, infatti, organizzato in Maremma un ulteriore incontro con gli importatori internazionali, la stampa e, per la prima volta, gli operatori locali. Le numerose aziende delpresenti al Buy Wine di Firenze, il più importante punto d’incontro tra il mondo dell’enologia toscana e il commercio internazionale organizzato da Regione Toscana congiuntamente a PromoFirenze, si sono dimostrate particolarmente soddisfatte ...