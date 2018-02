Veneto | Zaia firma intesa di collaborazione con Agenzia del Demanio

Veneto - la maggioranza di centrodestra affossa lo stanziamento del governatore Zaia alla clinica per il cambio di sesso : La maggioranza di centrodestra della Regione Veneto (Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia) sconfessa la potentissima e inossidabile giunta di Luca Zaia, votando contro un finanziamento che avrebbe dovuto lanciare il Centro Veneto per il cambio di sesso ad Abano Terme. Una struttura che era stata annunciata pomposamente come un’eccellenza sanitaria dagli stessi assessori i quali, di fronte all’aperta rivolta della propria ...

Sanità : Zaia - in Veneto investiamo ancora nonostante burocrazia aumenti costi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Invitando i presenti e i cittadini dell’area ad essere “orgogliosi della Sanità e dell’organizzazione che si trovano in questi ospedali, non solo a Cittadella, ma anche a Camposampiero”, il Presidente della Regione ha snocciolato alcune cifre significative: “nell’ex Ulss

Sanità : Zaia - in Veneto investiamo ancora nonostante burocrazia aumenti costi : Venezia, 5 feb. (AdnKronos) - “Lottiamo ogni giorno contro una burocrazia pubblica farraginosa, che ci costringe a spendere almeno il 20% in più dei prezzi che può spuntare un privato con la libera contrattazione, ma continuiamo a investire, qui come in tutto il territorio, e in Sanità, con il siste

Sciopero oggi 5 febbraio 2018/ Fabbriche Veneto - caos dopo l’operaio morto a Verona : Zaia scrive a Madia : Sciopero oggi 5 febbraio 2018: Veneto, protesta in tutte le aziende e un'ora di taglio turno dopo la morte dell'operaio a Verona. Il Governatore Zaia scrive al minsitro Madia(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 13:44:00 GMT)

Pfas : Zaia - solo Veneto ha affrontato il problema : Venezia, 22 gen. (AdnKronos) - “Il tempo è galantuomo. I campionamenti che la Regione Toscana sta conducendo sulle sue acque per accertare il grado di inquinamento da Pfas sono il segno che non raccontavamo balle e che, alla luce dello studio del CNR del 2013, questi inquinanti sono un problema di m

Zaia : centro fusione nucleare - ci sarà candidatura Veneto : Venezia, 19 gen. (askanews) 'Abbiamo i 105 ettari dell'area ex Syndial di Porto Marghera che sono oggetto di bonifiche. Ci sono quelle aree, c'è una vocazione che Marghera ha, l'ho già detto finiamola ...

Autonomia del Veneto - Zaia : "Pre-intesa con il Governo è vicina" : Poi il capitolo dei finanziamenti, l'aspetto 'fondamentale - ha detto il governatore - che andrà discusso con il ministero dell'Economia e delle Finanze. I finanziamenti dovranno essere rispettosi di ...

Autonomia del Veneto - Luca Zaia : 'il negoziato con il governo è produttivo e ci si avvia verso la firma di una pre-intesa' : ... il Governatore li ha definiti " un aspetto fondamentale ", precisando che " andrà discusso con il Ministero dell'Economia e delle Finanze." " I finanziamenti - ha concluso - dovranno essere ...

Autonomia Veneto - Zaia : presto pre-intesa : Venezia, 10 gen. (askanews) Nel corso di un incontro tenutosi oggi al Ministero degli Affari Regionali, il Presidente della Regione, Luca Zaia ha fatto il punto con il Sottosegretario di Stato ...

Veneto : Zaia ricorda l'alpino Egidio Pin : Venezia, 2 gen. (askanews) 'È morto Egidio Pin di Codognè, uno dei nostri ultimi alpini di Russia, uno dei testimoni delle Centomila gavette di ghiaccio che vissero la tragedia della grande ritirata ...

Veneto - Regione vuole 410mila euro da giornale online : “Diffamati”. Ma la fonte del sito è un dossier dato da Zaia ai pm : La giunta regionale del Veneto fa causa a un giornale online vicentino per aver pubblicato una raffica di articoli in buona parte mutuati da un dossier che la stessa Regione, due anni fa, ha inviato alla procura perché aprisse un’inchiesta. Per quanto paradossale possa sembrare, la vicenda si è tradotta in un atto di citazione con cui quattro avvocati di Palazzo Balbi a Venezia si rivolgono alla magistratura civile (ma ci sono anche ...

Autonomia Veneto - Zaia : nel 2018 su accordi andremo avanti : Venezia, 22 dic. (askanews) 'Nel 2018 dobbiamo arrivare ad un livello per cui l'Autonomia già si respira e quindi sul fronte degli accordi bisogna che si vada avanti'. Così il presidente della Regione ...

Zaia (Veneto) : in Catalogna si è persa una bella occasione : Venezia, 22 dic. (askanews) 'Ho l'impressione che si sia persa una bella occasione perché si è celebrato in maniera forzosa quel referendum e magari valeva la pena di avere una strategia a medio ...

Veneto - Zaia : complimenti a chirurgia vascolare di Treviso : Venezia, 11 dic. (askanews) 'Ancora una volta un ospedale Veneto, questa volta il Cà Foncello di Treviso, sale alla ribalta per prestazioni di 'eccellenza' nell'ordinario: l'attività del reparto di ...