Usa | Trump si schiera con Mitt Romney | ' Sarà un grande senatore'

Cina - sfiorata la rissa tra 007 durante la visita di Donald Trump per la “valigetta nucleare” del presidente Usa : Tensione e spintoni tra agenti della sicurezza cinese e gli 007 statunitensi durante la visita di Donald Trump a Pechino. Oggetto del contendere? La valigetta nucleare che il presidente Usa porta sempre con sé. Si è sfiorato l’incidente diplomatico lo scorso 9 novembre a causa della rissa tra gli agenti del Secret Service al seguito di Trump e gli addetti alla sicurezza cinesi che presidiavano l’ingresso della Grande Sala del Popolo, ...

Usa - i siti di incontri per fan di Trump che escludono gli omosessuali : Due siti di incontri riservati ai sostenitori del presidente Donald Trump. Negli Stati Uniti sono nati Trump.Dating e TrumpSingles, ritrovi online di single in cerca di un partner... repubblicano. Nella homepage di Trump.Dating (il cui simbolo riproduce la pettinatura del presidente) è ritratta una coppia che indossa i cappellini con lo slogan "Make America Great Again".Il primo passo per iscriversi, però, non è la richiesta di ...

Usa - Bill Gates contro la riforma di Trump : «Noi ricchi dovremmo pagare più tasse» : «Io e i ricchi come me dovremmo pagare significativamente più tasse». Lo afferma il fondatore di Microsoft Bill Gates, il secondo più ricco del mondo dopo Jeff Bezos, che in un'intervista con la Cnn critica la riforma fiscale di Donald Trump sottolineando che a beneficiare maggiormente dei tagli alle tasse saranno i super ricchi e non la ...

Usa - sopravvissuta alla strage in Florida attacca Trump : 'Vergogna' : Donald Trump è stato oggetto di pesanti critiche da parte di una studentessa sopravvissuta alla sparatoria al liceo di Parkland , in Florida, dove 17 persone sono state uccise dai colpi sparati dal ...

Russiagate - indagati tredici cittadini e tre enti russi : complotto anti-Usa. Trump : no collusioni : assurdità? Sì, ma questa è l'odierna realtà politica americana', ha scritto su Facebook la Zakharova. Trump: 'Nessuna collusione'. Nessuna collusione con Mosca, ha ribadito Trump su Twitter. 'La ...

Russiagate - incriminati 13 cittadini russi : “Hacker e fake news per favorire Trump”. Il presidente Usa : “Nessuna collusione” : C’è un nuovo colpo di scena nel russiagate: per la prima volta sono stati emessi dei capi di accusa contro 13 individui legati al Cremlino che – secondo gli investigatori statunitensi – hanno interferito sulle elezioni presidenziali del 2016. A dare l’annuncio il procuratore speciale Robert Mueller, che coordina le indagini e che ha messo a punto un provvedimento in cui vengono incriminati 13 cittadini russi e tre entità ...

Usa - il legale Trump : "Ho pagato personalmente il silenzio della pornostar" : L'avvocato personale del presidente americano Donald Trump , ha detto di aver pagato di tasca propria la pornostar Stormy Daniels, che aveva affermato di aver avuto una relazione con il tycoon nel ...

Usa - nuovo schiaffo a Trump su dreamer : 9.01 Nuova bocciatura della giustizia Usa all'intenzione di Donald Trump di mettere fine al programma 'dreamers', che consente ai giovani immigrati arrivati illegalmente negli Stati Uniti con i loro genitori di studiare e lavorare nel Paese. Secondo il giudice di New York, Garaufis, il Deferred Action for Child Arrivi (Daca) non può terminare a marzo,come aveva previsto la Casa Bianca,perché gli argomenti giuridici usati da Trump per lo stop ...