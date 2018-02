: Usa, in un video minaccia strage a scuola: arrestato 13enne #usa - MediasetTgcom24 : Usa, in un video minaccia strage a scuola: arrestato 13enne #usa - zazoomnews : Usa: minaccia strage a scuola arrestato - #minaccia #strage #scuola #arrestato - NotizieIN : Usa, minaccia strage su web: arrestato -

Un 13enne del Missouri è statocon l'accusa di averto una sparatoria in una scuola con un fucile AK-47. Il ragazzo è apparso in un video pubblicato su un socialmedia, secondo quanto riferisce la stampa locale. La Polizia di Republic (la città del Missouri dove il ragazzo è stato) fa sapere di aver sequestrato armi e altre prove dalla casa dove il ragazzo viveva. L'arresto avviene a pochi giorni dallain un liceo in Florida dove sono state uccise 17 persone tra studenti e insegnanti.(Di martedì 20 febbraio 2018)