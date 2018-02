Uomini e Donne Gemma | Giorgio e Tina | nuovo confronto in tv? La speranza dopo Verissimo

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nicolò Raniolo torna in studio? Nuove parole su Sabrina Ghio (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Nicolò Raniolo, ex corteggiatore, torna a parlare del suo percorso con Sabrina Ghio: "Dopo il programma ho ricevuto molti insulti..."(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Diretta Facebook/ 116 persone hanno trovato lavoro e non solo grazie a Maria De Filippi! : Uomini e Donne, 116 persone hanno trovato lavoro grazie alle dirette Facebook introdotte quest'anno da Maria De Filippi. Tanti hanno ritrovato amici, commilitoni...(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 22:25:00 GMT)

Ida/ Uomini e donne - la nuova corteggiatrice di Mariano Catanzaro è già amatissima dal pubblico : ecco perchè! : Ida tra Nicolò e Mariano? Tanto è bastato per far adirare il napoletano che non mana giù il fatto di dividere la sua corteggiatrice con un altro, come andrà a finire a Uomini e donne?(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 19:50:00 GMT)

“L’amico di Marta ha un volto : chi è Beppe” : Uomini e Donne - svelati gli altarini. La corteggiatrice di Nicolò Brigante torna in puntata per affrontare la segnalazione che le sta complicando la vita nel programma. Ed ecco come va a finire con il tronista : A Uomini e Donne le segnalazioni sui protagonisti hanno un certo peso. Perché mettono in dubbio la sincerità di corteggiatori o tronisti che, di solito, hanno due vie: difendersi tirando fuori le prove, magari telefonando in studio alla persona che ha sollevato il caso, oppure abbandonare il programma. Poi c’è Marta Pasqualato, la ragazza che tenta di conquistare Nicolò Brigante, il tronista che siede accanto a Mariano Catanzaro, ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 20 febbraio 2018 : Mariano Catanzaro - mago per le troniste! : Mariano Catanzaro a Uomini e Donne Classico, regala ai suoi fedeli telespettatori un teatrino divertente. Si veste da mago e legge il futuro a Sara e Nilufar! Uomini e Donne: Mariano Catanzaro diventa mago per un giorno! La seconda parte di Uomini e Donne Classico parte con la visione di un’esterna bizzarra. Mariano Catanzaro fa recapitare alle due troniste un invito. Il tronista partenopeo è vestito da mago ed è ...

Giorgio Mastrota : vi svelo dei retroscena di quando ero tronista a Uomini e Donne! : Chi di voi sapeva che Giorgio Mastrota è stato tronista a Uomini e Donne? Probabilmente non molti, ma il televenditore svela dei retroscena inediti! Scopriamo di che cosa si tratta! Giorgio Mastrota, considerato il re indiscusso delle televendite Mediaset, svela in un’intervista dei retroscena inediti del suo passato. La carriera televisiva si affaccia per lui negli anni Novanta iniziando a condurre programmi come Miss Grand Prix, Miss ...

Uomini e Donne anticipazioni : Lorenzo Riccardi bacia Sara ma torna da Nilufar? L’indizio : Uomini e Donne anticipazioni: Lorenzo Riccardi dopo il bacio a Sara Affi Fella torna da Nilufar Addati? L’indizio sui social Lorenzo Riccardi torna da Nilufar? Ebbene, pare che ancora tanti siano i colpi di scena con cui il pubblico di Uomini e Donne dovrà fare i conti nelle prossime settimane. Come molti già sanno, infatti, […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Lorenzo Riccardi bacia Sara ma torna da Nilufar? L’indizio ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 19/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano i quattro tronisti, Nicolò, Nilufar, Mariano e Sara seguiti da Virginia, corteggiatrice del tronista siciliano e le corteggiatrici uscite con Mariano. Si parte subito con l’esterna di Nicolò e Virginia: i due passeggiano a tarda notte nella cornice elegante di Roma e dopo aver affidato i rispettivi desideri a una lanterna cinese sulle rive del Tevere, si concentrano sul loro ...

Il lato sociale di Uomini e Donne - oltre ai sentimenti c’è di più : Non che riunire le due metà della mela fosse un obbiettivo poco ambizioso (come Andrea Damante e Giulia De Lellis o Rosa Perrotta – attualmente naufraga all‘Isoladei Famosi – e il suo Pietro), ma Uomini e Donne (in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5) non si pone limiti e annuncia di risolvere anche problemi lavorativi e di ricerca di persone che si erano perse di vista da tempo. L’annuncio, diffuso con una ...

Uomini e Donne News - Claudio D’Angelo e la paternità : ‘Inizio a capire cosa s’intente’. La reazione di Ginevra : Uomini e Donne News, Claudio D’Angelo: le parole sulla paternità e la reazione di Ginevra Uomini e Donne li ha uniti, il tempo li ha fortificati. Nonostante in pochi avrebbero scommesso sull’amore sbocciato tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani (il popolo di Maria De Filippi tifava allora per l’unione dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice Sonia […] L'articolo Uomini e Donne News, Claudio ...

Uomini e Donne su Facebook - in 116 hanno trovato lavoro : da Rita a Daniela - le storie a lieto fine : 'Apriamo la diretta Facebook... Tina saluta'. Così esordisce Maria De Filippi da 22 settimane nell'aprire le puntate di 'Uomini e Donne'. Il talk dei sentimenti ha infatti inserito da settembre 2017 ...

Uomini e Donne gossip - Tina Cipollari sclera contro Marta : il pubblico spiazza : Uomini e Donne, scontro di fuoco tra Tina Cipollari e la corteggiatrice Marta: la reazione del pubblico diverte Quest’oggi il pubblico di Uomini e Donne ha assistito ad un vero e proprio colpo di scena. Tina Cipollari ha regalato ai telespettatori della trasmissione uno dei suoi show super trash. Era davvero molto tempo che l’esuberante […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Tina Cipollari sclera contro Marta: il pubblico ...

Francesco Monte e Anna Tedesco insieme a Uomini e Donne (FOTO) : Uomini e Donne: Anna Tedesco si schiera dalla parte di Francesco Monte Settimane fa è scoppiato il cAnna – gate all’Isola dei Famosi. Difatti, Eva Henger, poco prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di essersi fumato dell’erba nei giorni passati nella famosa villa prima che iniziasse il reality show vip vero e proprio. Una dichiarazione, che ha creato un incredibile polverone mediatico. Motivo per cui l’ex ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : LORENZO RICCARDI fa dietro front e si dichiara per SARA! : Tantissime novità nell’ultima registrazione del trono classico, avvenuta giovedì 15 febbraio 2018; la puntata di Uomini e Donne si è aperta con uno scontro tra il corteggiatore Nicolò Fabbri e la tronista Sara Affi Fella: quest’ultima, nel corso dell’esterna, ha confessato di non sentire il ragazzo particolarmente legato a lei e, quando quest’ultimo ha asserito di non voler prendere la stessa fregatura avuta qualche mese ...