Unicef | un milione di neonati muore nel giorno della nascita

Unicef : “Ogni anno un milione di neonati muore nel primo giorno di vita” : Ogni anno , 2,6 milioni di neonati nel mondo non sopravvivono al primo mese di vita. Si tratta di circa 7mila neonati ogni giorno . Un milione di loro muore lo stesso giorno in cui nasce. Secondo il rapporto dell’ Unicef , Ogni bambino è vita, il tasso di mortalità neonatale a livello mondiale rimane allarmante, soprattutto nei Paesi più poveri. I bambini nati in Giappone, Islanda e Singapore h anno la probabilità di sopravvivenza più alta, ...

