Unicef | “Ogni anno un milione di neonati muore nel primo giorno di vita”

(Di martedì 20 febbraio 2018) Ogni, 2,6 milioni dinel mondo non sopravvivono almese di vita. Si tratta di circa 7milaogni. Undi lorolo stessoin cui nasce. Secondo il rapporto dell’, Ogni bambino è vita, il tasso di mortalità neonatale a livello mondiale rimane allarmante, soprattutto nei Paesi più poveri. I bambini nati in Giappone, Islanda e Singapore hla probabilità di sopravvivenza più alta, mentre iin Pakistan, Repubblica Centrafricana e Afghanistan la più bassa. Secondo il rapporto, nei Paesi a basso reddito, la media del tasso di mortalità neonatale è di 27 morti su mille nati. Nei Paesi ad alto reddito, il tasso scende a 3 su 1.000. Idei luoghi a più alto rischio per la nascita huna probabilità oltre 50 volte maggiore di morire rispetto a quelli nati nei Paesi più sicuri. Il rapporto sottolinea inoltre che 8 ...