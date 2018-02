Una nuova proposta Val Venosta con quattro gustose mele e i collezionabili Disney

Una nuova intelligenza artificiale di Google prevede il rischio cardiovascolare guardandoti negli occhi : Ha imparato a riconoscere gli indizi sulla retina, è più veloce ed è accurata quasi quanto gli esami tradizionali The post Una nuova intelligenza artificiale di Google prevede il rischio cardiovascolare guardandoti negli occhi appeared first on Il Post.

Ecco Una nuova forma dell’acqua - solida e liquida allo stesso tempo : Può l’acqua essere solida e liquida allo stesso tempo? Sembrerebbe assurdo, eppure un team di ricercatori del Lawrence Livermore National Laboratory e dell’Università della California-Berkeley è riuscito a ottenere una nuova forma dell’acqua, sottoponendola a condizioni di temperatura e pressione estreme, simili a quelle che si troverebbero su Nettuno o Urano. Lo sforzo degli statunitensi, da poco pubblicato su Nature Physics, ...

Scoop : “Una new entry a Le Iene - arriva ‘lei'”. No - non lo immaginate nemmeno. Bella - giovane e di talento - l’abbiamo conosciuta anni fa in tv. E ora - dicono - è pronta alla nuova sfida nel programma di Nadia Toffa - Ilary Blasi e tutti gli altri : Le Iene: c’è una new entry. A lanciare lo Scoop è Dagospia, che annuncia un nuovo arrivo nella popolare trasmissione ideata da Davide Parenti che, negli anni, ha visto sfilare moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo. Ma stavolta l’avventura professionale della ‘novellina’ in questione non riguarda il palco, sul quale si danno il cambio Ilary Blasi e Teo Mammuccari e Nadia Toffa, Andrea Agresti e Matteo ...

Palermo : appello di Potere al Popolo - nessUna piazza a Forza Nuova : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - "L’annunciata presenza in piazza, a Palermo, di Roberto Fiore prevista per il 24 febbraio è da ritenersi fuori dalle leggi e dal dettato Costituzionale". Così 'Potere al Popolo' si oppone al comizio del leader di Forza Nuova previsto nel capoluogo siciliano per sabato

Federica Panicucci pensa a Mario Fargetta?/ Mattino 5 : "Ci si può ritrovare grazie ad Una nuova maturità" : Una disquisizione molto appassionata a Mattino 5 lascia pensare che Federica Panicucci sia pronta a tornare sui suoi passi con Mario Fargetta, solo un'impressione? Ecco cosa è successo(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 10:26:00 GMT)

Una nuova edizione di GTA 5 in arrivo? : Mentre Rockstar risulta impegnata nello sviluppo dell'attesissimo Red Dead Redemption 2, titolo del quale finalmente conosciamo la data di lancio, ecco spuntare dei rumor che riguardano l'altro gioco di punta della compagnia, stiamo parlando dell'inossidabile GTA 5.Come ormai saprete, GTA 5 è stato originariamente lanciato su PS3 e Xbox 360 nel 2013, seguito da una versione su PS4 e Xbox One e poi da una versione su PC nel 2015. Ebbene, sembra ...

Condé Nast Italia ha presentato Una nuova rivista che esiste solo su Instagram e Facebook - Lisa : Oggi a Milano la divisione Italiana di Condé Nast, il grande gruppo editoriale che pubblica le riviste Vogue, GQ, Vanity Fair, Glamour e Wired, tra le altre, ha presentato Lisa, un nuovo marchio editoriale "social only": una specie di rivista che

L’Albero Azzurro : Dodò torna su Rai Yoyo con Una nuova edizione : L'Albero Azzurro Uan e i protagonisti di Bim Bum Bam sono stati pochi giorni fa ospiti di 90 Special, scatenando tanti ricordi in coloro che erano bambini in quel periodo e passavano i pomeriggi in loro compagnia. Ma è un altro il programma per l’infanzia più longevo, nato nel 1990 ma vivo e vegeto ancora adesso: si tratta de L’Albero Azzurro, di cui partirà oggi alle 16.20 su Rai Yoyo la nuova edizione. L’Albero Azzurro: ...

"Operazione squadristica e camorristica. Siamo partigiani di Una nuova Resistenza" : "Ma quale giornalismo, è una vergogna nazionale". Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca attacca l'inchiesta condotta dai giornalisti di Fanpage che hanno toccato anche il figlio Roberto, assessore al Bilancio del Comune di Salerno (dimissionario), indagato dalla procura di Napoli."È stato ingaggiato un signore che fa un'intervista a mio figlio e parla solo lui, il camorrista. Cerca di tirare in ballo la Regione, le ...

Nokia 7 Plus si mostra in Una nuova immagine leaked : Il Nokia 7 Plus e nelle scorse ore lo smartphone è apparso in una nuova immagine rigorosamente leaked. Guardiamola insieme e scopriamo cosa ci rivela L'articolo Nokia 7 Plus si mostra in una nuova immagine leaked è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nuova mossa di merchandising dei bianconeri : presto in vendita Una maglia della Juventus da basket [FOTO] : 1/7 ...

Presentata la nuova Red Bull RB14 : è Una 'rivoluzione' la macchina di Ricciardo e Verstappen : Abbiamo atteso un'ora in più, ma ne è valsa la pena : svelata la Red Bull RB14 , nuova monoposto per il Mondiale 2018. nuova livrea e nuovi colori dopo la partnership con Aston Martin: via il ...