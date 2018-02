Una Manhattan precolombiana nella foresta messicana

Manhattan - attentato alla stazione. Evitata Una strage : Ad un mese e mezzo dall'attacco terroristico di Halloween, a New York torna la paura e la città si scopre di nuovo vulnerabile.

New York - ordigno artigianale esplode in Una stazione bus a Manhattan : 4 feriti | L'attentatore è un 27enne del Bangladesh : L'esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York tra la 42ma strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. La polizia conferma l'esplosione, diversi i feriti. Le linee della metro A, C e E sono state evacuate.

New York - ordigno artigianale esplode in Una stazione bus a Manhattan | Quattro feriti | L'attentatore è un 27enne del Bangladesh : L'esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York tra la 42ma strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. La polizia conferma l'esplosione, diversi i feriti. Le linee della metro A, C e E sono state evacuate.

New York - ordigno artigianale esplode in Una stazione bus a Manhattan | Quattro feriti | L'attentatore è un 20enne del Bangladesh : L'esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York tra la 42ma strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. La polizia conferma l'esplosione, diversi i feriti. Le linee della metro A, C e E sono state evacuate.

New York - ordigno artigianale esplode in Una stazione bus a Manhattan | Ferito soltanto l'attentatore : è un 20enne del Bangladesh | Il video dell'esplosione : L'esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York tra la 42ma strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. La polizia conferma l'esplosione, diversi i feriti. Le linee della metro A, C e E sono state evacuate.

New York - ordigno artigianale esplode in Una stazione bus a Manhattan | Ferito solo l'attentatore : è un 20enne di Brooklyn | Il video dell'esplosione : L'esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York tra la 42ma strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. La polizia conferma l'esplosione, diversi i feriti. Le linee della metro A, C e E sono state evacuate.

New York - ordigno artigianale esplode in Una stazione bus di Manhattan | Due feriti - uno è la persona fermata : L'esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York tra la 42ma strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. La polizia conferma l'esplosione, diversi i feriti. Le linee della metro A, C e E sono state evacuate.

New York - esplode bomba artigianale al terminal degli autobus di Manhattan : “Feriti. Fermata Una persona” : Un ordigno parzialmente esploso e una persona Fermata. Sono per ora le uniche informazioni che arrivano da New York dove è avvenuta un’esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a Manhattan sulla 42ma strada e l’Ottava Avenue, non lontano da Times Square. Ci sarebbero feriti. La polizia e i vigili del fuoco sono sul posto, secondo i media americani, che riferiscono di scene di panico. Le linee della metropolitana di New York A, C ...

New York - esplosione in Una stazione dei bus a Manhattan : Segnalata un'esplosione nell'area di Port Authority a New York, sulla 42ma strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. Secondo quanto riferiscono i media americani, la polizia starebbe cercando altri...

New York - ordigno artigianale esplode in Una stazione bus di Manhattan : "Ci sono feriti" : L'esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York tra la 42ma strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. La polizia conferma l'esplosione, diversi i feriti. Le linee della metro A, C e E sono state evacuate.

New York - esplode bomba artigianale al terminal degli autobus di Manhattan : “Feriti. Fermata Una persona” : Un ordigno parzialmente esploso e una persona Fermata. Sono per ora le uniche informazioni che arrivano da New York dove è avvenuta un’esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus a Manhattan sulla 42ma strada e l’Ottava Avenue, non lontano da Times Square. Ci sarebbero feriti. La polizia e i vigili del fuoco sono sul posto, secondo i media americani, che riferiscono di scene di panico. Le linee della metropolitana di New York A, C ...