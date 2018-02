UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di mercoledì 21 febbraio 2018

Un POSTO al sole - anticipazioni 20 febbraio 2018 : qualcuno aggredirà Prisco : Molte saranno le sorprese che ci terranno in apprensione in questi giorni di fine febbraio 2018. Nella soap Un Posto al sole siamo abituati a non annoiarci, colpi di scena ci tengono svegli ed i protagonisti lasciano spesso sconcertati i fans. Scendiamo nei particolari. Un Posto al sole puntata 20 febbraio 2018: Franco diventa assassino? Prisco ed il suo clan ci fanno vivere momenti al cardiopalma, dopo che don Peppino ha subito l’infarto. ...

Un POSTO al sole anticipazioni : SILVIA può fidarsi di EMANUELE? : Momenti non facili in arrivo per SILVIA (Luisa Amatucci): la simpatica proprietaria del Vulcano, nelle prossime puntate di Un posto al sole, inizierà a seguire con preoccupazione l’eccessiva vicinanza di Rossella (Giorgia Gianetiempo) nei confronti di Diego (Francesco Vitiello) e avrà anche qualche difficoltà ad ottenere la solidarietà del suo compagno di vita Michele (Alberto Rossi). Insomma, sembra che al momento l’unica certezza ...

Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 20 febbraio: Peppino subisce la rabbia di Gaetano dopo la morte di Salvo. Alberto e Sandro sono sempre più vicini.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 26 febbraio al 2 marzo 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo 2018: Dopo il colpo che ha steso a terra Gaetano Prisco, Valentina non trova il coraggio di confessare la verità e lascia che qualcun altro sia accusato dell’aggressione. Roberto e Alberto sono ancora una volta in contrasto, mentre il Palladini – incurante dell’atteggiamento contrariato del rivale – si avvicina sempre di più al ...

FRANCESCO PAOLANTONI a partire dal prossimo 8 marzo sarà protagonista ai botteghini con il film commedia Vengo anch'io diretto ed interpretato da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Anticipazioni Un POSTO al sole : PRISCO tra la vita e la morte - chi è il colpevole? : Fan di Un posto al sole, siete avvertiti: da adesso e sino ai primi giorni di marzo, la storyline collegata al clan PRISCO avrà colpi di scena a non finire e ci terrà incollati ai teleschermi di Raitre. Si comincia già da stasera: proprio nella puntata del 20 febbraio 2018, infatti, assisteremo agli sviluppi del malore che ha colpito don Peppino (Gigio Morra) e al tempo stesso capiremo qual è la “scoperta sconcertante” che manderà in ...

anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 20 febbraio 2018: Il teso confronto con Gaetano Prisco (Fabio De Caro) avrà per don Peppino (Gigio Morra) un drammatico epilogo: l'uomo ha un infarto! Intanto Valentina (Maria Chiara Augenti) fa una scoperta che mai avrebbe voluto fare… La confidenza tra Sandro (Alessio Chiodini) e Alberto (Maurizio Aiello) cresce, nel frattempo Veronica (Caterina Vertova) metterà Roberto Ferri

Un POSTO al Sole : anticipazioni 19 – 23 febbraio 2018. Conan O’Brien guest star in un episodio : Conan O’Brien Conan O’Brien attore in Un Posto al Sole! Il celebre conduttore americano ha interpretato se stesso in un episodio della soap (in onda il prossimo mese di marzo). L’insolita occasione lavorativa si è presentata durante il soggiorno italiano di O’Brien che, accompagnato dalla sua troupe, è stato per qualche ora a spasso nel centro storico di Napoli per girare il nuovo episodio di Conan without borders, uno spazio del suo show ...

Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 19 febbraio: Franco e Angela si confrontano per capire se tra loro sia ancora possibile un futuro insieme dopo i tanti problemi.

Anticipazioni Un POSTO al sole : VALENTINA - la scoperta è di natura personale : Accompagnati dalle foto della settimana, vi ricordiamo che a Un posto al sole si apre una settimana al cardiopalma: Gaetano (Fabio De Caro), dopo le esequie del figlio, riesce a trovare un pretesto per scaricare la sua furia cieca e vendicativa, e chi ne fa le spese è don Peppino (Gigio Morra): un aspro litigio tra i due causerà un infarto al povero Canfora, la cui vita sarà appesa a un filo!!! Fabio De Caro e Maria Chiara Augenti / Un posto al ...

Un POSTO al sole anticipazioni : PINO INSEGNO in video a marzo : In principio fu una voce al telefono che i fan di Un posto al sole riconobbero – neanche a dirlo – in meno di cinque secondi, poi le prime “foto non ufficiali” sui social network e infine la conferma del diretto interessato: il personaggio di Emanuele, l’editor che sta aiutando Silvia (Luisa Amatucci) a scrivere il nuovo libro, viene interpretato da PINO INSEGNO. È stato proprio il noto attore e doppiatore, poco ...

Un POSTO al sole - anticipazioni puntate settimana da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio 2018 : Molte le novità in arrivo da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio 2018. Un posto al sole ha sempre modo di interessarci con i suoi intrecci e colpi di scena vertiginosi. Franco e Angela si sono avvicinati ed ora stanno cercando di capire se vale o meno la pena di rimettersi insieme. Gaetano deve sfogare tutto il suo dolore dopo la morte del figlio, Alberto intende avere l’amicizia di Sandro, dovrà però guadagnarsela a caro prezzo. anticipazioni ...

Un POSTO al sole - anticipazioni 19-23 febbraio : un tragico evento : anticipazioni Un posto al sole, prossima settimana: Peppino muore? Un posto al sole va in onda su Raitre dal lunedì al venerdì alle 20:40 circa. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 19 al 23 febbraio svelano che Peppino sarà colto da un infarto dopo una violenta discussione con Gaetano. Angela e Franco sono di nuovo vicini ma, nonostante l’amore che provano l’uno per l’altra, non sono sicuri di riuscire a superare le loro ...