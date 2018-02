Uccise i genitori a colpi di accetta con un complice | entrambi condannati a 18 anni

newsgo

: insegnanti picchiati da genitori, donne uccise da tranvieri, donne sezionate da nigeriani, carabinieri picchiati da… - DimitriMagnani : insegnanti picchiati da genitori, donne uccise da tranvieri, donne sezionate da nigeriani, carabinieri picchiati da… - Fabiobuongio : @Frances16786071 @DevilyCivilian @cancro0407 @GiampieroPetri2 @matteosalvinimi Certo come no...lo dica hai genitori di quelle ragazze uccise -

(Di martedì 20 febbraio 2018)dicon una 18Il gup del tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a 18i due ragazzi imputati per l’omicidio premeditato di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gi, marito e moglie assassinati un anno fa in camera da letto a … L'articolodicon una 18sembra essere il primo su NewsGo.