eurogamer

: Ubisoft vorrebbe ampliare lo studio di Berlino se la Germania approvasse delle riduzioni fiscali. #UbisoftBerlin - Eurogamer_it : Ubisoft vorrebbe ampliare lo studio di Berlino se la Germania approvasse delle riduzioni fiscali. #UbisoftBerlin -

(Di martedì 20 febbraio 2018)è stato fondato soltanto un anno fa dal publisher transalpino, e si è già occupato del supporto al nuovo capitolo del franchise Far Cry, Far Cry 5. Loera stato istituito nella capitale tedesca per attrarre i talenti dell'area dell'Europa centro-orientale, e potrebbe diventare nel prossimo futuro uno dei più importanti del vecchio continente.Come apparso sulle pagine di Gaming Bolt il director dello, Istvan Tajnay, si è espresso sulle possibilità di crescita di, affermando che "se dovessimo crescere di 100, di 150 o ancora di più dipende anche dallo sviluppo dell'ecosistema gaming qui in. Mi riferisco principalmente al supporto del governo dal punto di vista finanziario".Insomma,potrebbe investire maggiormente nel team di, se ci fosse da parte dell'esecutivo tedesco un taglio della tassazione favorevole agli studi ...