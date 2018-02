Turchia | Erdogan | potremmo reintrodurre reato adulterio

La Turchia bombarda le truppe di Assad E Erdogan blocca di nuovo la nave Eni : truppe governative di damasco si sono avvicinate all’enclave curda di Afrin: le forze di Ankara hanno risposto con un bombardamento aereo

Siria - la Turchia bombarda i miliziani pro-Assad e li costringe alla ritirata. Erdogan : "Pronti all'assedio" : È crisi internazionale ad Afrin, enclave curda, dove membri delle milizie fedeli al regime Siriano si sono avviate per opporsi all'avanzata turca, nonostante le minacce del governo di...

Erdogan Economy : così il "rais" turco tiene in pugno la Turchia - e schiaccia i suoi oppositori - : Eppure l'economia Erdogan regge, almeno secondo le cifre ufficiali, non come prima ma tiene . A partire dal 2002, la Turchia ha registrato altissimi tassi di crescita , con punte eccezionali come il ...

Siria : Erdogan a Tillerson - 'espresse priorità Turchia' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Eni-Cipro - Erdogan : «Non sottovalutate la Turchia» : Un intervento duro che non lascia spazio alla dialettica politica. Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha ribadito poche ore fa la sua ferma opposizione alle trivellazioni al largo delle coste di Cipro. Due giorni fa - va ricordato -

Cipro - Erdogan a stranieri : non sottovalutate la Turchia : Il presidente turco parla al gruppo parlamentare Apk. Attacco anche a Grecia, 'iniziative opportunistiche nell'Egeo'

Ue-Turchia - incontro Erdogan-Juncker-Tusk il 26 marzo : BRUXELLES - Si terrà il 26 marzo a Varna, in Bulgaria, una "riunione Ue-Turchia a livello dei dirigenti" a cui parteciperanno il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, il presidente del ...

Erdogan - Coldiretti : “La Turchia invade l’Europa con cibi pericolosi - è al vertice per allarmi sanitari fatti scattare in Ue” : La Turchia invade l’Unione Europea con cibi pericolosi e si classifica al primo posto, addirittura davanti alla Cina, per allarmi alimentari fatti scattare nella Ue, dai peperoni con pesticidi oltre i limiti ai fichi secchi con eccesso di aflatossine cancerogene, come pure le nocciole e i pistacchi. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della visita del premier Recep Tayyip Erdogan sulla base delle rilevazioni dell’ultimo rapporto Sistema ...

Erdogan in Italia : tutti i punti di attrito tra Turchia e Ue dalla Siria ai diritti umani : Forte di tre argomenti convincenti - la spinosa questione sullo status di Gerusalemme, uno strategico accordo sui migranti che pare tenere, e solidi rapporti commerciali tra i due Paesi , con ...

Erdogan a Roma - il presidente della Turchia incontra Papa Francesco : Giornata fitta di impegni - Dopo il colloquio con il Santo Padre e il successivo incontro con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, e con il "ministro degli Esteri" della Santa ...

ERDOGAN A ROMA/ Incontro con Papa Francesco e Mattarella : pace - Gerusalemme e polemiche sulla Turchia : ERDOGAN a ROMA, il presidente incontra Papa Francesco, Gentiloni e Mattarella: ultime notizie e resoconto del viaggio in Italia. pace, Gerusalemme, terrorismo e polemiche contro la Turchia(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 11:20:00 GMT)

Erdogan : 'La Turchia deve entrare nell'Unione Europea' Video : Recentemente il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato in Italia per una visita diplomatica. Come riportato da diverse testate giornalistiche italiane e internazionali, tra cui 'Sky Tg24', il capo di Stato è arrivato a Roma dove intratterra' una serie di incontri e colloqui, tra quelli previsti con i rappresentanti istituzionali italiani. Tra questi, sempre stando a quanto riportato su tutti gli organi di informazione, Erdogan ...

