Traffico di droga da Colombia e Olanda | maxi blitz della polizia | sgominati i clan di

Traffico di droga sull'asse Amsterdam-Napoli : catturato in Olanda il narcos della camorra : Arrestato ad Amsterdam un narcotrafficante latitante da tre anni, in fuga dopo una condanna per Traffico di droga. I carabinieri del nucleo Investigativo di Torre Annunziata, guidati dal maggiore...

Operazione “The Angel Face” - smantellato Traffico di droga alle porte di Roma : “Una Smart”, “Un grande furgone bianco”. Non ordinativi di autovetture, ma richieste di ingenti quantitativi di “cocaina” e “hashish”. E’ quanto scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro – in campo dalle prime luci dell’alba supportati dal personale del Gruppo Carabinieri Frascati, dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria e da un elicottero del […] L'articolo Operazione “The Angel Face” , ...

Roma - smantellato Traffico di droga alle porte della Capitale : 12 arresti. 'Una Smart e un furgone bianco' : i nomi in codice : I nomi in codice si riferivano a delle vetture: una Smart per parlare di hashish e un grande furgone bianco quando il riferimento era alla cocaina.E' quanto scoperto dai carabinieri della compagnia di ...

Velletri - Traffico droga : 12 arresti : 6.51 "Una Smart", "Un grande furgone bianco" Erano richieste di ingenti quantitativi di cocaina e hashish. L'hanno scoperto i Carabinieri di Roma che hanno arrestato 12 persone, delle quali 2 in carcere e 10 ai domiciliari,su mandato del Gip di Velletri. Perquisite le e abitazioni e relative pertinenze di ulteriori 8 persone accusate a vario titolo di far parte del sodalizio criminale dedito allo spaccio di droghe. I Carabinieri hanno ...

Mafia : Corte Appello Palermo - Traffico droga scavalca pizzo in interessi Cosa nostra : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - E' il traffico internazionale di cocaina a scavalcare la tradizionale imposizione del 'pizzo' negli interessi economici di Cosa nostra. Le famiglie mafiose, sottolinea il presidente della Corte di Appello di Palermo Matteo Frasca nella sua relazione per l'inaugurazione

Roma - Traffico di droga collegato alla mafia siciliana : 28 arresti - : 200 finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito, nelle province di Roma e Latina, una misura cautelare emessa dal Tribunale capitolino, su richiesta della locale ...

Traffico di droga a Ragusa - sgominati due gruppi : arresti anche a Castel Volturno e Ravenna - : Oltre 70 carabinieri del comando provinciale di Ragusa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove indagati e decine di perquisizioni, nei confronti di presunti ...

Traffico di droga - in corso esecuzione di 9 misure cautelari : BRINDISI - Dalle prime ore del mattino sono in corso di esecuzione da parte dei militari della Guardia di Finanza di Brindisi, 9 misure cautelari personali disposte dal gip in materia di frodi ...

Foggia - “il Traffico di droga con i clan dell’Albania dietro gli omicidi del 2017”. Così è nata la guerra di mafia sul Gargano : dietro i quattro morti ammazzati in piena estate nelle campagne di San Marco in Lamis e gli altri 7 omicidi di chiara matrice mafiosa in provincia di Foggia nel corso del 2017, ci sono fiumi di droga. Marijuana soprattutto, ma anche cocaina ed eroina, hanno trovato nel Gargano la porta verso l’Europa. “I traffici di stupefacenti con l’Albania hanno creato la nuova guerra di mafia“, ha spiegato il colonnello Marco Aquilio, ...

Traffico di droga dall'Albania alla Sicilia - al vertice una donna : La Guardia di finanza di Messina ha arrestato 3 persone e poste altre 6 agli arresti domiciliari in applicazione di un'ordinanza del Gip Daniela Urbani su una presunta organizzazione che gestiva un ...

Droga : scoperto Traffico tra Albania - Puglia e Sicilia - a capo una donna : Palermo, 19 dic. (AdnKronos) - Un vasto traffico di Droga tra l'Albania, la Puglia e Messina è stato scoperto dalla Guardia di finanza della città dello Stretto, che ha eseguito 9 misure cautelari, tre in carcere e sei ai domiciliari. I provvedimenti sono stati emessi dal gip Daniela Urbani. L'opera

Napoli : 61enne arrestato per Traffico internazionale di droga(LaPresse) : I carabinieri di Napoli hanno arrestato un 61enne per traffico internazionale di cocaina. A finire in manette Emilio Nappi, 61enne di Trecase, già noto alle forze dell'ordine per questioni di droga, ...

Aeroporto di Fiumicino - come cambia il Traffico di droga : 'Tornano' o comunque aumentano gli 'ovulatori' che portano i carichi di droga ingerendoli e rischiano la vita in caso di rottura dell'involucro. A parlarne è colonnello Ernesto Bruno, comandante del ...