Torna in TV lo spot Yakult

Tornano le montagne sulle Marche - la Regione diffonde un secondo spot : Ormai è diventata una scienza. Servono attenzione e professionalità non solo nel confezionamento del materiale promozionale, ma anche nelle modalità e nelle tempistiche della sua diffusione. Così da ...

Tornano le montagne sulle Marche - la Regione diffonde un secondo spot : Ormai è diventata una scienza. Servono attenzione e professionalità non solo nel confezionamento del materiale promozionale, ma anche nelle modalità e nelle tempistiche della sua diffusione. Così da ...

Spotify - Emimem è il più ascoltato per allenarsi. Si Torna in forma al ritmo di Post Malone e Dua Lipa : Fra l'altro, sempre in tema di ripresa della routine dopo le festività, Spotify segnala che lo streaming di questo genere di playlist aumenta già dal primo gennaio e raggiunge il picco verso il 24 ...

Carlo Conti : "La Corrida anche in radio. Sanremo 2018? Bellissimo cast - farò degli spot simpatici. Tornare? C'è bisogno di resettare..." : Prima del ritorno in televisione previsto per la prossima primavera, si riparte dalla radio: La Corrida ricomincia con la conduzione di Carlo Conti. Ad annunciarlo è stato il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, nel corso della presentazione di Rai Play Radio: "Abbiamo una piccola sorpresa: Carlo resterà alla radio, contrariamente a quanto potessi immaginare. Siamo riusciti a convincerlo ad avere una trasformazione da direttore ...

Carlo Conti : "La Corrida anche in radio. Sanremo 2018? Bellissimo cast - farò degli spot simpatici. Tornare? C'è bisogno di resettare..." : Prima del ritorno in televisione previsto per la prossima primavera, si riparte dalla radio: La Corrida ricomincia con la conduzione di Carlo Conti. Ad annunciarlo è stato il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, nel corso della presentazione di Rai Play Radio: "Abbiamo una piccola sorpresa: Carlo resterà alla radio, contrariamente a quanto potessi immaginare. Siamo riusciti a convincerlo ad avere una trasformazione da direttore ...