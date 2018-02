: Borsa, Tokyo apre in rialzo dello 0.84% - BNews_It : Borsa, Tokyo apre in rialzo dello 0.84% - NotizieIN : Borsa, Tokyo apre in rialzo dello 0.84% - CybFeed : #News Borsa, Tokyo apre in rialzo dello 0.84% -

La Borsa dile contrattazioni in, in un contesto di scambi ridotti dopo il giorno di pausa a Wall Street e le festivit ancora in corso sui mercati in Cina, Taiwan e Vietnam. L'indicesegna una variazione negativa dello 0,44%,a quota 22.050,96, cedendo 98 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a un livello di 106,70 e sull'euro a 132,30(Di martedì 20 febbraio 2018)