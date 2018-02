Tina Cipollari da opinionista a tronista

Uomini e Donne - cambia tutto per Tina Cipollari ‘tronista’. Solo per lei. Ad annunciare la novità (per la prima volta nella storia del programma) è proprio Maria De Filippi : tutti i dettagli : Dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli e l’ufficializzazione nello studio di Uomini e Donne, Tina Cipollari è pronta a voltare pagina e lo fa in modo davvero particolare. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di togliersi questi panni e di indossarsi dei nuovi: quelli di tronista (come già aveva fatto in passato). L’annuncio è stato dato direttamente in puntata, con la stessa Tina che ha spiegato ...

Tina Cipollari e Gianni Sperti derisi dall’amico di Marta Pasqualato : Marta Pasqualato nella bufera: l’ironia del suo amico su Tina Cipollari e Gianni Sperti Circa 10 giorni fa, l’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti ha fatto una segnalazione sulla corteggiatrice Marta Pasqualato. Cosa ha detto? Per i pochi che non lo sapessero, l’uomo ha rivelato di essere stato contattato sui social da un ragazzo, il quale ha dichiarato di essere il fidanzato di Marta. Una rivelazione, che ha creato un ...

Tina Cipollari 'Voglio un uomo che abbia tra i 50 e gli 85 anni' : Tina Cipollari ha accettato l'invito di Maria de Filippi a farsi corteggiare da un uomo; Tina ha dichiarato che il corteggiatore dovrà avere un'età tra i cinquanta e gli ottantacinque anni. Ma il compagno? Che fine ha fatto? Cerca uomini maturi Tina Cipollari proprio qualche giorno fa ha dato l'annuncio della fine del suo matrimonio con Chicco Nalli; la donna ha avuto con lui tre figli, ma ora ha deciso di farsi corteggiare da uomini più maturi, ...

Maria De Filippi rimprovera Tina Cipollari : ecco cos'ha detto a UeD : Il programma Uomini e Donne dà la possibilità sia ai senior sia ai giovani di poter incontrare l'amore della propria vita e viverlo/a lontano dalle telecamere. Oggi ci soffermeremo sul trono over, attualmente capitanato da Gemma Galgani e Giorgio Manetti. I due sono stati fidanzati per ben otto mesi, ma per alcune incomprensioni hanno deciso di interrompere la loro frequentazione. Dopo circa tre anni da single, la dama torinese si è riproposta ...

Uomini e Donne gossip - Tina Cipollari sclera contro Marta : il pubblico spiazza : Uomini e Donne, scontro di fuoco tra Tina Cipollari e la corteggiatrice Marta: la reazione del pubblico diverte Quest’oggi il pubblico di Uomini e Donne ha assistito ad un vero e proprio colpo di scena. Tina Cipollari ha regalato ai telespettatori della trasmissione uno dei suoi show super trash. Era davvero molto tempo che l’esuberante […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Tina Cipollari sclera contro Marta: il pubblico ...

Gemma Galgani - furia su Tina Cipollari : "Giorgio? Deve farsi i fatti suoi" : La dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani, si rivela a Verissimo, e comincia così: "Vivo le emozioni in tempo reale, quando si presentano" e poi passa subito al dunque: "Giorgio...

Gemma Galgani - furia su Tina Cipollari a Verissimo : “Sapete che vi dico?”. E la rivelazione su Giorgio Manetti gela il pubblico di Silvia Toffanin : Gemma Galgani sembra proprio non riuscire a dimenticare Giorgio Manetti. Recentemente i fan della coppia si erano illusi circa un loro ritorno di fiamma, complice un’ultima cena che aveva fatto intravedere, per qualche istante, una nuova chance per la Galgani di fare nuovamente breccia nel cuore del ‘gabbiano’. La dama di Uomini e Donne è stata ospite a Verissimo e qui ha raccontato come sta trascorrendo questo periodo. ...

Gemma Galgani - furia su Tina Cipollari : 'Giorgio? Deve farsi i fatti suoi' : La dama di Uomini e Donne , Gemma Galgani , si rivela a Verissimo , e comincia così: 'Vivo le emozioni in tempo reale, quando si presentano' e poi passa subito al dunque: 'Giorgio in un'intervista ha ...