This Is Us 2 su Fox Life trasloca di martedì e parte con la seconda metà di stagione

Super Bowl 2018 in diretta su Italia1 e Fox Sports. Justin Timberlake re dell’intervallo - in Usa episodio speciale per This is Us : Justin Timberlake È l’evento sportivo più atteso e seguito dell’anno Oltreoceano. E’ il Super Bowl, fase conclusiva del campionato professionistico di football americano (NFL), giunto alla sua 52esima edizione. Quest’anno, sullo sfondo dell’U.S. Bank Stadium di Minneapolis, nel Minnesota, le due squadre protagoniste dell’evento saranno i New England Patriots di Tom Brady, attuali campioni in carica, e i ...

This Is Us 2 su Fox Life è in pausa : l’episodio su Randall a febbraio insieme ai nuovi episodi : I dubbi sulla programmazione di This Is Us 2 su Fox Life sono finalmente stati sciolti: la serie è attualmente in pausa invernale dalla sua trasmissione italiana, e riprenderà solo il prossimo 26 febbraio. L'ultima volta che Fox Life ha trasmesso This Is Us è stata infatti lo scorso 18 dicembre, quando è andato in onda l'episodio 2x09 "Numero Due", dedicato a Kate, al suo passato e alla sua relazione con Toby. Dal momento che la settimana ...

Non va in onda This Is Us 2 su Fox Life il 25 dicembre : a quando il finale di metà stagione dedicato a Randall? : Se aspettavate di smaltire il pranzo natalizio per godervi This Is Us 2 su Fox Life, c'è una brutta notizia per voi: la programmazione salta per questa settimana, e l'episodio dedicato a Randall andrà quindi in onda più avanti. Il terzo e ultimo degli episodi tematici dedicati ai fratelli Pearson, il 2x10 "Numero Tre" ("Number Three") dedicato proprio al geniale e instancabile Randall, sarebbe infatti dovuto essere trasmesso nella serata di ...

This Is Us 2 su Fox Life passa il testimone a Kate : trame episodi del 17 e 25 dicembre : La programmazione di This Is Us 2 su Fox Life ha quasi raggiunto quella americana, dove il finale di metà stagione è stato trasmesso lo scorso 28 novembre. A separarci dal momento in cui dovremo salutare la serie per la pausa invernale sono ancora due episodi, che andranno in onda lunedì 18 e 25 dicembre. Questa sera, 18 dicembre, sarà infatti trasmesso l'episodio 2x09 "Numero Due" ("Number Two"): si tratta del secondo dei tre episodi ...