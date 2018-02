The happy prince | Rupert Everett è Oscar Wilde

Berlinale 2018 : The happy PRINCE di Rupert Everett e LAS HEREDERAS di Marcelo Martinessi : The HAPPY PRINCE, di Rupert Everett (Berlinale Special) Gli ultimi anni di vita di Oscar Wilde, tra la prigionia, l'esilio a Parigi e la parentesi napoletana, raccontati con sguardo cupo e tetro dalla regia di Ruper Everett (che ha anche scritto il film e vi interpreta persino il grande scrittore). Un biopic godibile e coraggioso, girato con mano sicura e calato in atmosfere lugubri e asfissianti per cercare di restituire sul grande schermo ...

HAPPY! - Recensione 1x08 "I Am The Future" (SEASON FINALE) : La prima stagione di HAPPY! volge al termine con l'ottavo episodio, dando una conclusione logica e davvero godibile alla storia e lasciando qualche spunto per la seconda stagione. Diretto dal creatore Brian Taylor e scritto da quest'ultimo assieme al produttore Grant Morrison, il season finale, dal titolo "I Am The Future" chiude la missione di Nick e Happy per salvare Haley in maniera positiva e salda di più il legame fra i due protagonisti in ...

HAPPY! - Recensione 1x08 "I Am The Future" (SEASON FINALE) : La prima stagione di HAPPY! volge al termine con l'ottavo episodio, dando una conclusione logica e davvero godibile alla storia e lasciando qualche spunto per la seconda stagione. Diretto dal creatore Brian Taylor e scritto da quest'ultimo assieme al produttore Grant Morrison, il season finale, dal titolo "I Am The Future" chiude la missione di Nick e Happy per salvare Haley in maniera positiva e salda di più il legame fra i due protagonisti in ...

HAPPY! - Recensione 1x06 "The Scrap Yard of Childish Things" : La prima stagione di HAPPY! sta per avvicinarsi alla sua conclusione e il sesto episodio ha accelerato la trama in modo sensato, ricordandoci quale sia lo scopo ultimo della storia principale. Diretto da David Petrarca (Game of Thrones) e scritto da Ken Kristensen (The Punisher), l'episodio, dal titolo "The Scrap Yard of Childish Things", vede una vicenda a due sensi per i nostri protagonisti, i quali alla fine si ritroveranno insieme, pronti a ...

CASERTA - Happy Theatre - il 2018 si apre con l'artista israeliana Noa. Al Teatro Comunale dalle 20.30 con Gil Dor e i Solis String Quartet : Non mancherà la sua versione dell' Ave Maria di Gounod, che ha incantato e continua ad incantare il pubblico di tutto il mondo. Noa toccherà vari argomenti di scottante attualità come la pace tra ...