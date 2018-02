Terremoto di magnitudo 2.2 nell'entroterra genovese : scuole evacuate - : Il sisma è stato avvertito anche nella zona di Chiavari e Lavagna e nel Comune di Cogorno. La scossa ha avuto origine a una profondità di 6 chilometri. Diversi alunni sono stati fatti uscire dalle ...

Terremoto in Messico - un'altra scossa di magnitudo 6.0 | : Il sisma è stato avvertito nello Stato di Oaxaca, nel sud del Paese. Ancora da verificare eventuali vittime o danni a persone e cose. Nella stessa zona sabato 17 febbraio i sismografi hanno registrato ...

Terremoto in Messico - un'altra scossa di magnitudo 5.9 - : Il sisma è stato avvertito nello Stato di Oaxaca, nel Sud del Paese. Ancora da verificare eventuali vittime o danni a persone e cose. Nella stessa zona, sabato 17 febbraio i sismografi hanno ...

Messico - nuova forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.9 : Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata nel sud del Messico, nello Stato di Oaxaca, già colpito nei giorni scorsi da un sisma di magnitudo 7.2. Lo rileva...

Terremoto questa mattina sulle alture di Fréjus - scossa di magnitudo 3 - 2 avvertita anche nella nostra zona : scossa di Terremoto questa mattina alle 5.47 nel Sud della Francia, sulle alture di Frejus. Il sisma, di magnitudo 3.2, è stato avvertito lievemente anche nella nostra zona. L'epicentro si trova alle ...

Ingv - 3 scosse di Terremoto in Sicilia : la più forte di magnitudo 3.4 : L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia registra 3 scosse di terremoto in Sicilia di magnitudo 3.4 alle Eolie e 2.9 a Palermo e Caltanissetta

Terremoto di magnitudo 3.4 a Lipari. Due scosse anche in Francia : Terremoto di magnitudo 3.4 a Lipari. Due scosse anche in Francia Nella notte un sisma è stato registrato davanti all’isola siciliana: non si segnalano danni o feriti. La terra ha tremato anche in territorio francese a poca distanza dal confine con l’Italia. Le scosse di intensità 3 e 3.2 sono state avvertite fino in ...

Terremoto di magnitudo 3.4 a Lipari. Due scosse anche in Francia - : Nella notte un sisma è stato registrato davanti all'isola siciliana: non si segnalano danni o feriti. La terra ha tremato anche in territorio francese a poca distanza dal confine con l'Italia. Le ...

Sicilia - Terremoto di magnitudo 3.4 davanti allisola di Lipari : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 2:13 davanti l'isola Siciliana di Lipari. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ...

Forte Terremoto scatena il panico in Regno Unito. “4.4 magnitudo - paura anche a Londra” : Forte terremoto scatena il panico in Regno Unito. “4.4 magnitudo, paura anche a Londra” Forte sisma scuote il Galles e il Regno Unito meridionale, avvertito anche a Liverpool. Si temono danni nei centri più vicini.Continua a leggere Forte sisma scuote il Galles e il Regno Unito meridionale, avvertito anche a Liverpool. Si temono danni nei […] L'articolo Forte terremoto scatena il panico in Regno Unito. “4.4 magnitudo, paura anche a Londra” ...

Gb - Terremoto nel sud-ovest del Paese : scossa di magnitudo 4.2 : Tanta paura nel sud-ovest della Gran Bretagna e nel Galles, dove è stata avvertita una forte scossa di terremoto. Migliaia le persone coinvolte nella zona colpita, dove, a tre km a nord di Clydach, è ...

Messico - scossa di Terremoto di magnitudo 7.2. Precipita un elicottero durante sopralluogo : due morti : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.5 è stata registrata alle 17,39 di venerdì 16 febbraio ora locale (00,39 in Italia) nel sudovest del Messico. Secondo i rilevamenti dell’agenzia sismologica statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a 25 km di profondità ed epicentro circa 30 km da San Agustín Chayuco nello Stato di Oaxaca, ma è stata avvertita in tutto il centro e il sud del Paese. Al momento non si sono registrate vittime, ...

Nel sud del Messico c’è stato un Terremoto di magnitudo 7.2 : Venerdì c’è stato un terremoto di magnitudo 7.2 nello stato di Oaxaca, nel sud del Messico: per quanto si sa non ha causato né morti né feriti, anche se decine di edifici vicini all’epicentro, nella città di Pinotepa Nacional e The post Nel sud del Messico c’è stato un terremoto di magnitudo 7.2 appeared first on Il Post.

Messico - Terremoto di magnitudo 7.2. Colpito il Sudovest del Paese : Una potente scossa di terremoto ha Colpito il Messico nella regione di Oaxaca alle 17:.9 ora locale (le 00:39 in Italia). La magnitudo registrata è di 7.2 gradi della scala Richter. Le immagini diffuse tramite i social media mostrano edifici che tremano fino a Città del Messico, con le persone impaurite che corrono in strada. Il presidente messicano Enrique Pena Nieto, via Twitter, ha precisato che l’epicentro è stato a Nord Est di ...