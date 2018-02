Tennistavolo | Team World Cup 2018 | le stelle della manifestazione Ci sono Dimitrij

oasport

(Di martedì 20 febbraio 2018) Mancano ormai poche ore: da giovedì 22 a domenica 25 febbraio si terrà a Londra laCupdi. Dodici Paesi al maschile ed altrettanti al femminile si daranno battaglia per portare a casa il titolo. Le squadre saranno divise in gironi da tre e le prime due passeranno ai quarti di finale. Sabato spazio alle semifinali e domenica alle finalissime. Nel torneo maschile siqualificate: Cina, Giappone, Germania, Hong Kong, Corea del Sud, Svezia, Francia, Brasile, Inghilterra, Egitto, USA, Australia. Prenderanno parte al torneo femminile: Giappone, Cina, Hong Kong, Cina Taipei, Romania, Singapore, Brasile, Egitto, Corea del Nord, USA, Australia, Inghilterra. Alcune defezioni, ma anche tantequelle che vedremo all’opera in Inghilterra. Andiamo a scoprirle. Per quanto riguarda il torneo maschile, la Cina si presenta con Fan Zhendong e Ma Long quali nomi ...