Tennis | Federer ammette che sta pensando al ritiro

Tennis - Federer numero uno Atp e Seppi sale di 22 posizioni : TORINO - E' ufficiale il cambio al vertice della top ten dell'Atp, con lo svizzero Roger Federer , trionfatore a Rotterdam, che torna numero uno a 36 anni e mezzo scavalcando lo spagnolo Rafael Nadal, ...

Tennis - Ranking ATP (19 febbraio) : Roger Federer riconquista la vetta - Fabio Fognini n.1 azzurro - gran balzo in avanti per Andreas Seppi : La vittoria del 97° torneo in carriera a Rotterdam (Olanda) ha suggellato la magica settimana vissuta da Roger Federer tornato dopo quasi 6 anni al vertice del Ranking ATP. Un’impresa storica per lo svizzero che continua a scrivere pagine indelebili in questo sport. L’elvetico, vincitore in finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov, ha dunque scalzato dal trono del Tennis mondiale il suo amico/rivale Rafael Nadal. Da registrare anche ...

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : Roger Federer asfalta Grigor Dimitrov in una finale senza storia : Roger Federer festeggia nel migliore dei modi la vetta del ranking sconfiggendo nella finale dell’ATP di Rotterdam il bulgaro (n.5 ATP) Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-2 6-2 in 56′ di partita. Un match dominato dallo svizzero, padrone del campo in lungo e in largo al cospetto di un Dimitrov non al 100%, sparito letteralmente da metà del primo parziale. Con questa vittoria Federer ottiene il 3° successo in questo torneo ed il ...

Tennis : Rotterdam - Seppi cede a Federer : ANSA, - ROMA, 18 FEB - Andreas Seppi cede a Roger Federer nelle semifinali del torneo Atp di Rotterdam, in Olanda. Il 33enne altoatesino, n.81 al mondo e ripescato come lucky loser, è stato battuto dallo svizzero n.1 del ranking mondiale per 6-3 7-6, 3, in un'ora e 24 minuti di gioco. Federer incontrerà ora in finale il bulgaro Grigor Dimitrov, ...

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : Andreas Seppi lotta ma cede al numero uno - Roger Federer - che va in finale : SI infrange in semifinale, al cospetto del nuovo numero uno al mondo, l’elvetico Roger Federer, il sogno di Andreas Seppi di raggiungere da lucky loser la finale dell’ATP 500 di Rotterdam di Tennis: l’altoatesino si arrende, dopo aver combattuto per un’ora e mezza, allo svizzero, che passa in finale con lo score di 6-3 7-6 (3). Nel primo parziale Seppi non sfrutta due palle break nel secondo gioco, poi nel terzo cede il ...

Tennis - ATP Rotterdam : Federer in finale - Seppi ko 6-3 - 7-6 : Roger Federer si qualifica per la finale del torneo ATP 500 di Rotterdam . Sul veloce indoor olandese, il neo numero 1 del mondo ha battuto Andreas Seppi con i parziali di 6-3, 7-6, 3, in un'ora e 24' di gioco . L'altoatesino, numero 81 del ranking ATP , ma entrerà nella Top 60 da lunedì prossimo, , ha tenuto testa al Re ...

Roger Federer : l’eterno campione del Tennis è uno - nessuno e centomila : “Di ciò che posso essere io per me, non solo non potete saper nulla voi, ma nulla neppure io stesso”. La frase di matrice pirandelliana ho provato a metterla in bocca a Roger Federer che in una serata di febbraio dell’anno domini 2018 stupisce ancora tutti e ancor più se stesso. L’incredulità di ciò che gli accade stampata in viso sembra farlo uomo pieno di dubbio e meraviglia che ancora mette alla prova se stesso. Uno: Roger Federer ...