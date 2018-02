Studente 17enne accoltellato al volto da coetaneo a scuola - vendetta per uno sgambetto : Erano appena entrati a scuola quando uno screzio si è trasformato in un'aggressione. Ad avere la peggio è stato un 17enne originario del Marocco, ma residente in provincia di Teramo, colpito al volto ...

Studente 17enne accoltellato al viso da compagno durante lite : Teramo - Erano appena entrati a scuola quando uno screzio si è trasformato in un'aggressione. Ad avere la peggio è stato un 17enne originario del Marocco, ma residente in provincia di Teramo, colpito al volto con un coltellino a serramanico da un 18enne giuliese. L'episodio si è consumato nel corridoio dell'Itis di Giulianova, poco dopo l'ingresso a scuola degli studenti. Da una prima ricostruzione effettuata ...

Caserta - sfregiò la professoressa dopo una lite : Studente 17enne andrà in carcere : andrà in un carcere minorile il 17enne che la scorsa settimana ha accoltellato in classe la sua professoressa di italiano, Franca Di Blasio, nell’istituto superiore Bachelet-Majorana di Sanata Maria a Vico. Il ragazzo l’aveva aggredita per avergli messo una nota in seguito al rifiuto di farsi interrogare. Lo ha deciso il gip presso il tribunale dei Minori di Napoli, che ha convalidato l’arresto per lesioni aggravate, disponendo ...

