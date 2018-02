Striscia | Tapiro per la Marcuzzi | Ecco gli audio segreti dell' Isola

Alessia Marcuzzi riceve un secondo tapiro da Striscia per il canna-gate : Striscia La Notizia: Alessia Marcuzzi riceve il tapiro d’oro per il canna-gate Alessia Marcuzzi questa sera riceve rà un secondo tapiro d’oro per via del canna-gate all’Isola dei Famosi. Il motivo? Molto semplice: nell’ultima puntata di Domenica Live sono state ospiti Nadia Rinaldi ed Eva Henger. Le due sono state protagoniste di un fuori onda davvero succoso. secondo quanto detto dalla Henger la Rinaldi sa tutto, ma ha ...

Striscia la notizia - Tapiro d’oro a Federica Panicucci e Francesco Vecchi dopo gli insulti fuorionda : Due tapiri d’oro consegnati a Federica Panicucci e Francesco Vecchi dopo il fuori onda in cui la conduttrice si scagliava con parole poco eleganti contro il collega, colpevole di aver ritardato di qualche minuto nel cederle la linea. Entrambi i conduttori di Canale 5 si sono infatti “beccati” il riconoscimento di Striscia la notizia , consegnato da Valerio Staffelli. Come già aveva fatto durante la puntata di Mattino Cinque, la ...

Federica Panicucci chiede scusa a Vecchi in diretta - Striscia recapita un tapiro ad entrambi : La reazione di Federica Panicucci durante lil f uorionda di Mattino 5 ha fatto il giro del web. La conduttrice si è molto arrabbiata con il collega Francesco Vecchi per averle 'rubato' diversi minuti ...

Federica Panicucci e Francesco Vecchi - Tapiro da Striscia / La conduttrice chiede scusa ma non chiarisce... : Federica Panicucci e Francesco Vecchi , Tapiro d'oro da Striscia la Notizia dopo la litigata a Mattino Cinque: lei chiede scusa ancora ma non chiarisce un dettaglio...(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 09:00:00 GMT)

Striscia : Federica Panicucci e Francesco Vecchi ricevono il tapiro : Striscia la Notizia: Francesco Vecchi attapirato per la Panicucci Secondo tapiro nel giro di pochi giorni per Federica Panicucci: la conduttrice di Mattino Cinque, infatti, dopo aver ‘dimenticato’ di menzionare Barbara d’Urso in occasione dei festeggiamenti per i dieci anni del suo programma, è tornata protagonista di Striscia la Notizia dove ieri sera è stato mandato in onda il servizio relativo al suo clamoroso fuori onda, ...