calcioweb.eu

: #Stendardo appende le scarpe al chiodo: 'lascio il calcio giocato, ma rimango a #Pescara' - CalcioWeb : #Stendardo appende le scarpe al chiodo: 'lascio il calcio giocato, ma rimango a #Pescara' -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Guglielmoha deciso di lasciare il. L’ex difensore di Atalanta, Juventus e Lazio ha annunciato cherà glitti alin una conferenza stampa che si è tenuta quest’oggi a Pescara: “Ringrazio Pescara e tutta la tifoseria. Mi dispiace non aver potuto dare un contributo. Abbiamo raggiunto un accordo. Mi auguro che ci sia un futuro. Ringrazio il Presidente per l’onestà e la sincerità con cui si è sempre rapportato. Non vado via da Pescara. Chiudo col. Già stavo preparando questa uscita. Sono avvocato. In futuro vorrei tutelare gli interessi dei calciatori. Mi interessa di più il rapporto col Presidente. Resterò a Pescara a vivere. È una città nella quale mi trovo a meraviglia”. L'articololeal: “lascio il, maa Pescara” sembra essere il primo su ...