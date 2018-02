Stasera tutto è possibile – Sesta puntata del 20 febbraio 2018 – Tanti ospiti e

GLORIA GUIDA/ Assassina in un fotoromanzo : “mi sono divertita da matti” ( Stasera tutto è possibile) : L’attrice e cantante GLORIA GUIDA nella scorsa estate ha preso parte per la prima volta in carriera ad un fotoromanzo dove ha vestito i panni di un’ Assassina .(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 11:40:00 GMT)

Stasera tutto è possibile 2018 : gli ospiti della sesta puntata : Gloria Guida e Guillermo Mariotto tra i nuovi ospiti di Stasera tutto è possibile 2018 Ci saranno anche Gloria Guida e Guillermo Mariotto tra gli ospiti della sesta puntata di Stasera tutto è possibile 2018 , il nuovo appuntamento con il programma condotto da Amadeus che andrà in onda martedì 20 febbraio in prima serata su Rai2. A ‘Step’, infatti, la prossima settimana Gloria Guida, attrice nonché moglie di Johnny Dorelli, e Guillermo ...

MASSIMO BOLDI/ Dal film con Fabio Rovazzi alla reunion con Christian De Sica ( Stasera tutto è possibile) : Tanti progetti bollono in pentola per il popolare attore comico MASSIMO BOLDI . Il comico milanese presto con Fabio Rovazzi e soprat tutto a Natale con Christian De Sica .(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 08:35:00 GMT)

Programmi TV di stasera - martedì 13 febbraio 2018. Su Rai2 Amadeus con Stasera tutto è possibile : Amadeus in Stasera tutto è possibile Rai1, ore 21.25: Fabrizio De Andrè – Principe libero – Prima Puntata- 1^Tv Miniserie di Luca Facchini del 2017 con Luca Marinelli, Valentina Bellé, Elena Radonicich, Davide Iacopini, Gianluca Gobbi, Ennio Fantastichini. Prodotto in Italia. Trama: Il biopic si concentra sull’umana avventura di De Andrè: dall’infanzia ai capolavori della maturità, passando attraverso il racconto degli anni di ...

Sanremo 2018 - Fiorello : “Stasera ci giochiamo tutto : la mia carriera e il Festival” : Fiore c’è. “Stasera mi gioco la carriera”, scherza lo showman siciliano sulla sua ospitata nella prima puntata del Festival di Sanremo. “La storia del giochetto con Claudio Baglioni per l’orario è vera: non so se uscirò alle 22.30 o prima. L’ultima volta qua è stata sedici anni fa. Non sai mai se sei all’altezza della situazione. L’attesa mi provoca una tremenda ansia da prestazione: sono fatto ...