Star Wars | l’hai già visto l’anime fanmade di Han Solo?

Star Wars Battlefront 2 : disponibile la modalità Jetpack Cargo : EA e DICE continuano a supportare il loro Star Wars Battlefront 2 con la pubblicazione della nuova patch 1.2 che introduce nel gioco interessanti novità.Come segnala Gamingbolt, infatti, grazie al nuovo aggiornamento 1.2 sono stati introdotti cambiamenti al bilanciamento degli eroi, nuove location per la modalità Custom Arcade (inclusi Kashyyyk, Hoth, Endor, Crait, Jakku e Death Star II) e la Jetpack Cargo Mode.Quest'ultima è molto simile a ...

La patch 1.2 di Star Wars Battlefront 2 ha una data : Dopo un avvio al lancio non certo entusiasmante, Star Wars Battlefront 2 ha finalmente trovato la propria quadratura del cerchio: rimosse le tanto controverse microtransazioni, che hanno spinto all'intervento in materia addirittura personaggi politici europei, gli sviluppatori hanno pensato bene di concentrare tutti i propri sforzi sui contenuti gratuiti da rilasciare gradualmente all'interno del gioco (sebbene qualche pensierino alla ...

Respawn Entertainment : in cantiere un nuovo Titanfall - un progetto per VR e un gioco di Star Wars : Respawn Entertainment, il celebre studio acquisito da EA nel mese di dicembre dello scorso anno, sembra avere le idee molto chiare per il futuro. Come riporta Segmentnext, infatti, la compagnia è al lavoro sul prossimo Titanfall, su un gioco di Star Wars e su un progetto dedicato alla realtà virtuale.Dopo un periodo di silenzio la software house ha rivelato l'esistenza dei suoi progetti attraverso annunci di lavoro comparsi sul sito ufficiale, ...

Disney sarebbe in trattativa con altri due sviluppatori per il franchise di Star Wars : Secondo alcune indiscrezioni Disney sarebbe in trattative con altri due sviluppatori per cedere le licenze di uno dei suoi franchise più grandi, stiamo parlando di Star Wars.Come riferisce Mynintendonews, Disney non sarebbe affatto soddisfatta del lavoro fatto da EA per quanto riguarda le iterazioni videoludiche di Star Wars, per cui sarebbe in trattative con altri due sviluppatori. Sempre che le indiscrezioni risultino fondate, si tratterebbe ...

Solo : A Star Wars Story - ecco l'insospettabile film da cui lo spin-off ha tratto ispirazione - Best Movie : ... «[Solo] Ha il sapore di un mondo criminale che ha della stramberia, delle sorprese, e della gente che inciampa su delle cose e altre persone che finiscono nei guai di propria volontà. Il Grande ...

Sex toys ispirati al cinema. Dopo Star Wars tocca a La forma dell’acqua : L’amore per il cinema non conosce limiti, anche quando si tratta di sviluppare sex toys ispirati a pellicole famose. Così, a Natale c’è stato il boom di vibratori e affini collegati a Star Wars, da ovvie spade laser a più creativi giocattolini che ricordano R2D2, C3PO e via discorrendo. Per San Valentino (e San Faustino), in concomitanza con l’uscita in sala de La forma dell’acqua, ultima fatica di Guillermo del Toro in ...

Un nuovo Star Wars all’orizzonte? Disney cerca sviluppatori da affiancare a EA : La partenza claudicante di Star Wars Battlefront 2 sembrerebbe essere soltanto un ricordo lontano: le polemiche dei primi giorni inerenti la presenza di microtransazioni eccessivamente invasive sono infatti scomparse dalla scena dal momento in cui Electronic Arts ne ha operato la rimozione, riportando la situazione a uno stato di calma (apparente), con gli utenti che sono stati quasi presi addirittura in contropiede dal numero di contenuti ...

Il Trono di Spade incontra Star Wars : Chi non conosce la saga cult Star Wars? Una serie di film che ha rappresentato una vera e propria pietra miliare per più di una generazione. Chi non ha mai sentito parlare di Game of Thrones o, come i fan più accaniti lo chiamano, GoT? Per motivi diversi, questi sceneggiati fanno parlare di sé da anni, hanno avuto milioni di spettatori che hanno seguito le avventure delle famiglie Skywalker e Stark. Ogni volta che esce un nuovo capito della saga ...

Odo Fioravanti : la Bellezza è come la Forza di Star Wars : I social sono momento di riflessione sul mondo degli oggetti. come avrete certamente notato questa ragazza è appoggiata sulla sedia Snow, progettata da Odo Fioravanti per Pedrali. In questi giorni ho ...

Star Wars Battlefront 2 : la nuova patch introduce la modalità Jetpack Cargo e bilancia i personaggi : Gli sviluppatori del discusso Star Wars Battlefront 2 hanno già comunicato di essere al lavoro su nuove modalità da inserire all'interno del gioco, ora, grazie alla segnalazione di VG247.com, apprendiamo che una di queste modalità sarà presto implementata.Con la nuova patch 1.2 vengono introdotte interessanti novità in Star Wars Battlefront 2, come la modalità Jetpack Cargo molto simile a Cattura la Bandiera presente in giochi come Call of Duty. ...

Cosa cambia con la patch 1.2 di Star Wars Battlefront 2 : nuova modalità e bilanciamenti eroi : Arriva una nuova patch di Star Wars Battlefront 2 per tutti gli appassionati e giocatori. Al di là della polemica infinita sulle microtransazioni dobbiamo dire che EA sta supportando abbastanza bene il gioco. In particolare la patch 1.2 di Star Wars Battlefront 2 bilancia i personaggi e corregge tantissimi bug, oltre ad apportare diversi buff e nerf che potete leggere qui. Viene inoltre introdotta una nuova modalità, Jetpack Cargo, che non è ...

Principe William e Harry : tagliato il loro cameo da 'Star Wars' per una questione di centimetri : Ad aprile 2016, il Principe William e il Principe Harry visitarono il set di " Star Wars: The Last Jedi ". Le foto insieme al cast fecero subito il giro del mondo. Embed from Getty Images Embed from Getty Images I Royal Brother hanno anche avuto la possibilità di giocare con le spade laser , ovvero vivere il sogno di ogni nerd, : Embed from Getty Images I ...

Solo : A Star Wars Story - George Lucas ha fatto da consulente per una scena ambientata sul Millennium Falcon : In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d'azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che ...

Star Wars - da 40 anni registi e sceneggiatori sono tutti uomini (tranne una) : Mentre la nuova trilogia iniziata qualche anno fa si avvia alla conclusione l’anno prossimo, l’universo di Star Wars non accenna a decrescere: anzi in progetto ci sono nuove serie televisive e ben due nuove serie di film. Ma proprio l’annuncio in questi giorni che una parte di queste nuove pellicole sarà affidata agli showrunner di Game of Thrones, David Benioff e DB Weiss, ha fatto sollevare qualche sopracciglio. Non si ...