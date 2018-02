Staffetta Short Track Italia medaglia d' argento! Arianna Fontana e i commenti del web

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 : anche la Corea del Sud andava squalificata? L’Italia avrebbe vinto l’oro in Staffetta … : E’ successo di tutto nella finale della staffetta femminile di Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 . L’Italia ha vinto la medaglia d’argento dopo le squalifiche di Cina e Canda, mentre la Corea del Sud si è aggiudicata l’oro (bronzo all’Olanda, vincitrice della Finale B). La sensazione, tuttavia, è che anche le asiatiche potessero meritare una penalizzazione. Riguardando attentamente le immagini ...

Olimpiadi - la Staffetta dello short track è d’argento. Con la Var | : Vittozzi, Wierer, Hofer e Windisch eguagliano il terzo posto di Sochi: è l’ottava medaglia dell’Italia. Oro alla Francia (per Fourcade è il terzo), argento alla Norvegia

Giochi - Staffetta femminile : argento nello Short Track e bronzo nel Biathlon : Nei 3000 metri Fontana, Peretti, Maffei e Martina Valcepina, chiudono alle spalle della Corea del Sus. Terza piazza per il quartetto Vittozzi, Wierer, Hofer e Windish. Medagliere sale a 8 - Doppia ...

La Staffetta dello short track è d’argento. Con la Var : “Il suono dello short track ”, è la frase che lo speaker dell’Ice Arena usa per calmare il pubblico e richiamare la folla, e le cheerleader, al silenzio, ma lo short track è anche il sibilo sul ghiaccio del treno azzurro. Puntuale sul podio....

Short track - Italia argento in Staffetta donne : Pyeongchang, 20 feb. – (AdnKronos) – L’ Italia guidata da Arianna Fontana ha vinto la medaglia d’ argento nella staffetta femminile dei 3.000 metri dello Short track alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. Il quartetto composto da Fontana, Lucia Peretti, Cecilia Maffei e Martina Valcepina si è piazzato secondo alle spalle della Corea dopo un finale caotico risolto con le penalizzazioni di Canada e Cina. Per Fontana è la ...

Olimpiadi invernali - argento per l’Italia nella Staffetta femminile dello short track : Dopo tre giorni di digiuno, l’Italia torna a conquistare una medaglia alle Olimpiadi di Pyeongchang. La staffetta femminile di short track guidata da Arianna Fontana è argento dopo una finale rocambolesca con cadute, penalità e minuti di attesa dopo il traguardo per avere l’ordine d’arrivo ufficiale. È la settima medaglia azzurra in questi Giochi invernali: due ori, due argenti e tre bronzi. Dopo essersi qualificata alla finale a quattro ...