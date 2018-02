Sperimentazione - animali più felici significano una scienza migliore? : (Foto: Maggie Bartlett, NHGRI via Wikimedia Commons) Pochi temi nella scienza hanno scaturito accesi dibattiti come la Sperimentazione animale. A rinvigorirlo nei giorni scorsi anche la pubblicazione sulla rivista Science di un articolo in cui ci si chiede sostanzialmente se animali felici non siano meglio per la scienza. Il tema è di quelli caldi e ha a che fare con il benessere degli animali, ma non solo. O meglio non unicamente con il ...