Speciale calcio dilettanti Incubo salvezza e gol ritrovato

Calciomercato Bologna - scout rossoblù per Cremonese-Parma : ecco l’osservato Speciale : Calciomercato Bologna – La ripresa del campionato dopo la sosta invernale è alle porte. La 2^ giornata di ritorno si aprirà domani con il lunch match tra Atalanta e Napoli. Il Bologna sarà invece di scena al Dall’Ara con il Benevento. In questi giorni però il campionato s’intreccia al Calciomercato . Nella giornata di oggi sono stati avvistati degli scout del club felsineo sono stati avvistati allo stadio Zini per la sfida di ...

Calciomercato Juventus - Paratici in tribuna per Atalanta-Lazio : l’osservato Speciale risponde in modo clamoroso : Calciomercato Juventus – Si sta giocando una gara interessante valida per la 17^ giornata del campionato di Serie A, in campo Atalanta e Lazio che si stanno affrontando in modo fantastico con tanti gol ed emozioni. In tribuna presente Fabio Paratici, l’osservato speciale è Milinkovic-Savic che ha già risposto in modo clamoroso con una doppietta. Il serbo rappresenta sicuramente il pezzo pregiato della squadra biancoceleste e ha già ...