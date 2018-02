Spagna | al via processo mafia russa | a sbarra anche deputato

Viaggi immaginari. Picasso e i Balletti russi - tra Italia e Spagna - da venerdì 16 a Capodimonte. : Dall'inedito confronto si evincono le radici formali del sipario, immerse nel fertile terreno del racconto popolare, religioso e teatrale, rappresentato da manifesti di spettacoli provenienti dal ...

Calciomercato Inter - bomba dalla Spagna : “Skriniar via in estate - ecco il sostituto” : Calciomercato Inter – Nonostante la sessione estiva del Calciomercato sia ancora relativamente lontana, l’Inter sembra essere già molto attiva. La dirigenza nerazzurra ha praticamente chiuso il colpo Lautaro Martinez con l’attaccante classe ’97 che sarà a disposizione a partire dal 1° luglio. 27 i milioni sborsati dall’Inter per strappare il giocatore al Racing, mentre nel contratto del gioiellino argentino verrà ...

No all'investitura per via telematica di Puigdemont a presidente della Catalogna : "Può avvenire solo in Spagna" : La Corte costituzionale spagnola ha deciso di sospendere l'investitura di Carles Puigdemont a presidente della Catalogna, a meno che non si presenti di persona al Parlament e previa autorizzazione del giudice del Tribunal Supremo. Lo riferisce La Vanguardia. La sessione di investitura è prevista martedì 30 gennaio con Puigdemont, in 'esilio' in Belgio, unico candidatoLa Corte costituzionale spagnola ha così impedito che ...

Fed Cup - al via la vendita dei biglietti per Italia-Spagna : ROMA - Sono in vendita gli abbonamenti e i biglietti per la sfida di Fed Cup tra Italia e Spagna in calendario il 10 e 11 febbraio a Chieti. L'incontro è valido per il primo turno del World Group II e ...

Incidente ferroviario in Spagna - feriti : MADRID, 22, DIC - Un Incidente ferroviario nella stazione di Alcala de Henares vicino a Madrid ha provocato 45 feriti, due dei quali gravi. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza spagnoli. Il treno ...

