Spagna | 3 anni e 6 mesi carcere a rapper per ingiurie al re

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : scontro stellare tra Hanyu e Fernandez. La Spagna sogna l’oro 46 anni dopo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero maschile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi si assegnano le medaglie e si preannuncia uno spettacolo davvero stellare: il giapponese Yuzuru Hanyu ha quattro punti di vantaggio sullo spagnolo Javier Fernandez, sette sul connazionale Shoma Umo e otto sul cinese Boyang Jin. La caccia all’oro è partita: la Spagna sogna di vincere una medaglia ...

Spagna - bimba di undici anni partorisce - il padre è il fratello 14enne : Lo scorso venerdì una bambina di origini boliviane è stata ricoverata all'ospedale Virgen de la Arrixaca (Murcia, Spagna) perché lamentava dei forti dolori addominali. Una volta giunti in ospedale però i medici hanno fatto una scoperta scioccante: i dolori della bambina non erano legati ad alcun virus intestinale, come pensavano i genitori, ma ad una gravidanza. La piccola è stata prontamente assistita dal personale medico che l'ha aiutata a ...

Spagna : morto a 113 anni l'uomo più vecchio al mondo : La notizia è stata confermata dal sindaco del paese, Antonio Carmona: 'è un peccato per tutto il popolo e tutto il mondo', ha commentato, ricordando 'il suo sorriso e il suo modo di parlare'. Il 13 ...

Spagna - catturato Fausto Pellegrinetti : da 15 anni latitante della nuova banda della Magliana : E' stato arrestato dalla polizia, in Spagna , il superlatitante Fausto Pellegrinetti , 76 anni, ricercato da oltre 15 anni e considerato appartenente alla nuova banda della Magliana . Pellegrinetti ...

Arrestato in Spagna il boss della nuova Banda della Magliana : era ricercato da 15 anni : Arrestato dalla polizia in Spagna il superlatitante Fausto Pellegrinetti, ricercato da oltre 15 anni e considerato appartenente alla nuova Banda della Magliana. Il 76enne, con vari alias (Franco,...

